Шольц обіцяє проводити «жорстку лінію» у міграційній політиці

Дебати Шольца із його опонентом Фрідріхом Мерцом вийшли запеклими

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що продовжить проводити «жорстку лінію» у міграційній політиці після виборів до Бундестагу, які відбудуться 23 лютого. Про це пише Tagesschau.de

Шольц зазначив, що Німеччина не повинна миритися з актами насильства, подібними до того, що сталося в місті Ашаффенбург (федеральна земля Баварія, – «Главком» ) на півдні країни, де афганець здійснив напад із ножем на перехожих у парку. «Необхідно зробити чіткі та рішучі кроки. Я виступаю за обмежувальну політику щодо нелегальної міграції... І я продовжу цей важкий курс», – зазначив Шольц під час передвиборних дебатів із Фрідріхом Мерцом, кандидатом соціального союзу (ХДС/ХСС).

Водночас канцлер підкреслив, що у ФРН ніколи не було «суворіших законів» у міграційній політиці, ніж зараз. При цьому він різко критикував пропозиції Мерця про посилення міграційної політики. «Те, що ви робите, суперечить європейському законодавству», – стверджував Шольц, звертаючись до лідера ХДС.

У свою чергу Мерц звинуватив Шольца в тому, що той пустив до Німеччини «понад два мільйони нелегальних мігрантів». «Це більше, ніж кількість жителів міста Гамбурга...» , – заявив Мерц, знову виступивши за посилення міграційної політики. Він назвав правильним рішення винести на голосування до Бундестагу резолюцію ХДС/ХСС щодо посилення міграційного законодавства, яку підтримали депутати «Альтернативи для Німеччини» (АдН).

Проте лідер ХДС знову категорично відкинув будь-яку співпрацю з АдН. «Ми абсолютно різні з цих питань», – наголосив він. «Між АдН та ХДС/ХСС немає ніякої подібності», – додав Мерц.

Шольц, незважаючи на всі запевнення, звинуватив свого опонента у бажанні співпрацювати з АдГ у майбутньому. 2024 року Мерц відмовився від співпраці з АдН. «І ось тепер один такий випадок стався»,– нагадав Шольц про голосування щодо резолюції ХДС/ХСС у Бундестазі. «На мою думку, це порушення обіцянки та порушення табу», – сказав він.

Про дебати з міграції

Раніше Мерц заявив, що у разі обрання канцлером першого ж дня на посаді віддасть МВС розпорядження встановити довгостроковий контроль на кордонах Німеччини з усіма сусідніми країнами. 3 лютого відбувся федеральний з'їзд Християнсько-демократичного союзу, на якому делегати ухвалили програму з 15 пунктів, що включає план щодо забезпечення довгострокового контролю на кордонах та «послідовної депортації осіб, які мають залишити країну». План складається із п'яти пунктів. Він був запропонований лідером партії Мерца.

29 січня Бундестаг ухвалив резолюцію фракції ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики, її підтримала партія «Альтернатива для Німеччини». Документ мав рекомендаційний характер. 31 січня парламент Німеччини відхилив законопроєкт ХДС/ХСС про посилення міграційної політики, який у разі схвалення мав би вже обов'язковий характер. Після цього почастішали акції проти передвиборчих заходів АдГ та міграційних пропозицій ХДС.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та кандидат у канцлери від консервативного блоку Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц провели дебати напередодні виборів до Бундестагу.