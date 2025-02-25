Орбан готує закон, який передбачає репресії проти медіа через іноземне фінансування

Reuters зазначає, що за останні 14 років Орбан трансформував медіаландшафт Угорщини

«Корупційна мережа, яка керує всім західним світом політики і медіа, повинна бути ліквідована», – заявив Орбан

Уряд Угорщини розробить законопроєкт для виявлення іноземного фінансування угорських ЗМІ, з метою «захисту національного суверенітету». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та заяви глави Угорщини.

Зазначається, що бажання Орбана ліквідувати всі іноземні мережі медіа зʼявилося після рішення президента США Дональда Трампа заморозити на 90 днів більшу частину грошей, виділених USAID, та звільнити чи відправити в адміністративну відпустку більшість співробітників агентства.

«Корупційна мережа, яка керує всім західним світом політики і медіа, повинна бути ліквідована», – заявив Орбан на відкритті сесії парламенту у понеділок, 24 лютого.

Крім цього, угорський лідер заявив про репресії проти неурядових організацій та медіа, які отримували фінансування від США та американського мільярдера Джорджа Сороса.

«У нас є багато інформації про це, але все ще є деякі прогалини… ми знайшли кілька каналів, через які вони спрямовували сотні мільйонів форинтів в угорські медіа та організації», – сказав Орбан.

Премʼєр-міністр Угорщини додав: «Тому я пропоную парламенту ухвалити закони, необхідні для захисту нашого суверенітету, яких досі не вистачає».

Reuters зазначає, що за останні 14 років Орбан трансформував медіаландшафт Угорщини. Державні медіа були поставлені під повний контроль уряду, а кілька приватних медіаресурсів були закриті або поглинуті «дружніми» до уряду власниками. Жорсткий контроль над медіа допоміг Орбану здобути переконливу перемогу на останніх трьох виборах, додає видання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення спільною заявою міністрів закордонних справ ЄС та України щодо необхідності їхньої участі в мирних переговорах щодо війни. Про це він заявив у Х.

Орбан назвав цю заяву «сумним свідченням слабкого керівництва Брюсселя». За його словами, поки президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін «домовляються про мир», європейські посадовці «обмежуються нікчемними заявами».

Водночас Віктор Орбан несподівано похвалив Україну, підкресливши, що українці б'ються героїчно. Про це він повідомив у інтерв'юамериканському телеведучому Такеру Карлсону. Орбан похвалив хоробрість українців, тому він обережний із висловлюваннями щодо Зеленського та країни загалом. Такі висловлювання суперечать його позиції.