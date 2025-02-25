Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан готує закон, який передбачає репресії проти медіа через іноземне фінансування

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Орбан готує закон, який передбачає репресії проти медіа через іноземне фінансування
Reuters зазначає, що за останні 14 років Орбан трансформував медіаландшафт Угорщини
фото: Zoltan Fischer/Pool via REUTERS

«Корупційна мережа, яка керує всім західним світом політики і медіа, повинна бути ліквідована», – заявив Орбан

Уряд Угорщини розробить законопроєкт для виявлення іноземного фінансування угорських ЗМІ, з метою «захисту національного суверенітету». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та заяви глави Угорщини.

Зазначається, що бажання Орбана ліквідувати всі іноземні мережі медіа зʼявилося після рішення президента США Дональда Трампа заморозити на 90 днів більшу частину грошей, виділених USAID, та звільнити чи відправити в адміністративну відпустку більшість співробітників агентства.

«Корупційна мережа, яка керує всім західним світом політики і медіа, повинна бути ліквідована», – заявив Орбан на відкритті сесії парламенту у понеділок, 24 лютого.

Крім цього, угорський лідер заявив про репресії проти неурядових організацій та медіа, які отримували фінансування від США та американського мільярдера Джорджа Сороса.

«У нас є багато інформації про це, але все ще є деякі прогалини… ми знайшли кілька каналів, через які вони спрямовували сотні мільйонів форинтів в угорські медіа та організації», – сказав Орбан.

Премʼєр-міністр Угорщини додав: «Тому я пропоную парламенту ухвалити закони, необхідні для захисту нашого суверенітету, яких досі не вистачає».

Reuters зазначає, що за останні 14 років Орбан трансформував медіаландшафт Угорщини. Державні медіа були поставлені під повний контроль уряду, а кілька приватних медіаресурсів були закриті або поглинуті «дружніми» до уряду власниками. Жорсткий контроль над медіа допоміг Орбану здобути переконливу перемогу на останніх трьох виборах, додає видання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення спільною заявою міністрів закордонних справ ЄС та України щодо необхідності їхньої участі в мирних переговорах щодо війни. Про це він заявив у Х.

Орбан назвав цю заяву «сумним свідченням слабкого керівництва Брюсселя». За його словами, поки президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін «домовляються про мир», європейські посадовці «обмежуються нікчемними заявами».

Водночас Віктор Орбан несподівано похвалив Україну, підкресливши, що  українці б'ються героїчно. Про це він повідомив у інтерв'юамериканському телеведучому Такеру Карлсону. Орбан похвалив хоробрість українців, тому він обережний із висловлюваннями щодо Зеленського та країни загалом. Такі висловлювання суперечать його позиції.

Читайте також:

Теги: міністр закон Віктор Орбан фінансування репресії президент законопроєкт ЗМІ Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави подякував усім українським воїнам та їхнім рідним за те, що Україна живе
Президент вручив воїнам та рідним полеглих «Золоті Зірки» Героя України
23 лютого, 17:43
Компанія Cinia підтвердила, що виявила «незначні пошкодження» кабелю, який проходить між Фінляндією та Німеччиною
Нова диверсія у Балтійському морі: Швеція зафіксувала розрив кабелю
21 лютого, 12:25
Українці у США зіштовхнулись із новими правилами при Трампі
США призупинили прийом заяв від мігрантів з України
19 лютого, 08:47
Порошок із личинок можуть додавати до хліба, макаронів та іних продуктів, що викликало обурення у суспільстві
ЄС змусить громадян їсти комах? Видання Euronews дало роз'яснення
19 лютого, 08:24
Федеральний суд зобов'язав уряд Трампа відновити іноземну допомогу
Суд зобов'язав Трампа відновити допомогу іншим країнам
14 лютого, 09:20
Рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу вдарило по численних громадських організаціях у Польщі
Найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України лишилася без фінансування
13 лютого, 18:38
3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку
Президент США закликав закрити USAID через «нечуваний рівень корупції»
7 лютого, 18:52
Єрмак та Келлог поговорили про ситуацію на фронті та про питання безпеки цивільного населення України
Єрмак провів розмову зі спецпосланцем Трампа Келлогом: деталі
7 лютого, 09:16
Це рішення Цулукіані пояснила тим, що грузинських депутатів обурюють «несправедливі та необґрунтовані» вимоги, висунуті ПАРЄ
Грузинська делегація заявила про вихід із ПАРЄ
29 сiчня, 23:16

Політика

Німеччина може створити окремий фонд для допомоги Україні. Що відомо
Німеччина може створити окремий фонд для допомоги Україні. Що відомо
Канадці активно підписують звернення, аби позбавити Маска громадянства Канади
Канадці активно підписують звернення, аби позбавити Маска громадянства Канади
Орбан готує закон, який передбачає репресії проти медіа через іноземне фінансування
Орбан готує закон, який передбачає репресії проти медіа через іноземне фінансування
Перелік країн ЄС, які виступають проти передачі Україні заморожених активів РФ
Перелік країн ЄС, які виступають проти передачі Україні заморожених активів РФ
Єврокомісія спростувала чутки про нову угоду з Україною щодо корисних копалин
Єврокомісія спростувала чутки про нову угоду з Україною щодо корисних копалин
Британія розмірковує про новий євросаміт для переговорів щодо України – Bloomberg
Британія розмірковує про новий євросаміт для переговорів щодо України – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
172K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
12K
Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував
8245
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність
6084
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з карате

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua