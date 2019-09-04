Ведущий Александр Лукьяненко: «Полезная программа» учит качеству жизни



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«Полезная программа» рассматривает товары в трех ценовых категориях: эконом, стандарт и премиум

3 сентября на «Интере» стартовало ток-шоу о качестве жизни — «Полезная программа/Корисна програма». Ведущий нового проекта Александр Лукьяненко в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» рассказал, чем полезно ток-шоу и какие неожиданные эксперименты ждут зрителей в студии.

«Наша программа учит качеству жизни. У французов есть такое выражение – «искусство жить». Вот об этом наше новое ток-шоу, – говорит Александр Лукьяненко. – Мы рассказываем, как при любом достатке полноценно питаться, выбирать качественные товары. А также – какие продукты стоит покупать, какие нет, какие обязательно должны быть в вашем рационе, а каких стоит избегать».

«Полезная программа» рассматривает товары в трех ценовых категориях: эконом, стандарт и премиум. По словам телеведущего, правило «дороже – значит, качественнее» не работает, ведь среди дорогих товаров тоже попадаются продукты низкого качества. А качественные продукты можно найти во всех ценовых категориях. На что стоит обращать внимание при выборе того или иного товара, расскажут эксперты ток-шоу.

Кроме того, Александр Лукьяненко подчеркнул, что в новом проекте будет много не только полезной, но и интересной информации. В каждом выпуске «Полезной программы» эксперты-ученые будут демонстрировать яркие научные эксперименты и химические опыты. «В «Полезной программе» ученые в доступной форме расскажут зрителям о сложных вещах, – рассказывает Александр. – Например, что случается с нашим организмом, когда мы пьем очень холодные или очень горячие напитки? Можно ли заменять сахар медом и сохранит ли мед свои полезные свойства, если его добавлять в горячий чай? Сегодня вот, например, обсуждали, можно ли поправиться от арбуза? С помощью эксперимента наши эксперты показали, что входит в состав этой популярной ягоды. В одном килограмме арбуза – 850 мл воды, 140 граммов сахара и приблизительно 35 граммов клетчатки. Поэтому, если есть много арбузов, – да, можно набрать лишние килограммы»

Новый выпуск ток-шоу «Полезная программа», был посвящен сливочному маслу – одному из самых любимых продуктов украинцев. Эксперты «Полезной программы» рассказали, какой состав имеет настоящее сливочное масло и какова дневная норма его употребления и чем спред отличается от масла. Правда ли, что трансжиры, которые содержатся в маргарине, могут вызвать появление бляшек в кровеносных сосудах, как приготовить сливочное масло в домашних условиях?