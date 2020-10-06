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    Жизнь

    Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)

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    <p>Ранее женщина была депутатом Европарламента</p> <div></div> - Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)

    Ранее женщина была депутатом Европарламента

    instagram.com/pdsutter/

    В Европе это первый подобный случай

    Петра де Суттер стала заместителем премьер-министра Бельгии. Об этом сообщает The Brussels Times. Издание отмечает, что большинство местных СМИ не упомянули о том, что де Суттер трансгендерная женщина.

    Ранее она была депутатом Европарламента.

    «Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран Евросоюза гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой. Я надеюсь, что мое назначение министром и вице-премьером может поспособствовать дискуссии по этой теме в странах, где этот вопрос не обсуждается», — написала де Суттер в твиттере.

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    Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)
    Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)
    Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)
    Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)
    Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)
    Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)
    Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)
    instagram.com/pdsutter/

    Де Суттер — гинеколог и заведующая отделением репродуктивной медицины в Гентском университете.

    Она никогда не скрывала свою гендерную идентичность, строя политическую карьеру, активно выступала в защиту прав ЛГБТК+ и трансгендеров, но при этом она неоднократно подчеркивала, что не хочет сводить все только к половой принадлежности.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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