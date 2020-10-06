Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер. Как она выглядит (фото)



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Ранее женщина была депутатом Европарламента instagram.com/pdsutter/

В Европе это первый подобный случай

Петра де Суттер стала заместителем премьер-министра Бельгии. Об этом сообщает The Brussels Times. Издание отмечает, что большинство местных СМИ не упомянули о том, что де Суттер трансгендерная женщина.

Ранее она была депутатом Европарламента.

«Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран Евросоюза гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой. Я надеюсь, что мое назначение министром и вице-премьером может поспособствовать дискуссии по этой теме в странах, где этот вопрос не обсуждается», — написала де Суттер в твиттере.

Де Суттер — гинеколог и заведующая отделением репродуктивной медицины в Гентском университете.

Она никогда не скрывала свою гендерную идентичность, строя политическую карьеру, активно выступала в защиту прав ЛГБТК+ и трансгендеров, но при этом она неоднократно подчеркивала, что не хочет сводить все только к половой принадлежности.

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