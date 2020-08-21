Известная гей-пара сыграет свадьбу во Львове после 19 лет отношений



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Михаил Липаков и Яшар Багирьян Фото: Jetsetter

Во Львове двое известных в мире украинской моды мужчин сыграют свадьбу

Необычная свадебная церемония в эту пятницу состоится во Львове. Поженятся двое солидных мужчин, хорошо известных в украинском мире моды. Дизайнер и владелец столичных бутиков Михаил Липаков и Яшар Багирьян уже заручились в Одессе. Пара похвасталась кольцами на безымянных пальцах и пригласила сотню гостей выездное торжество, которое планирует отметить с размахом. О свадьбе сообщает Страна.ua.

Предложение руки и сердца Михаил Липаков, основатель Alland Ethno Fashion Store получил от своего любимого еще 28 июля, во время романтического уикенда в Одессе.

Как пишет Telegram канал Wedding Daily, пара вместе уже 19 лет. Как стало известно, что молодожены уже забронировали для своих гостей номера в одном из спа-отелей возле Львова, где проживание в сутки в среднем обходится в 10 000 грн.

Накануне свадьбы Яшар выложил фото их с Михаилом рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах. И вообще пара не скрывает своих отношений. Однако, официально в Украине партнеры одного пола не могут зарегистрировать брак. Ближайшие страны, где это возможно легально сделать, - Дания и Португалия.

Однако и такой документ не будет иметь силы в нашей стране.