Известная гей-пара сыграет свадьбу во Львове после 19 лет отношений
Михаил Липаков и Яшар Багирьян
Фото: Jetsetter
Во Львове двое известных в мире украинской моды мужчин сыграют свадьбу
Необычная свадебная церемония в эту пятницу состоится во Львове. Поженятся двое солидных мужчин, хорошо известных в украинском мире моды. Дизайнер и владелец столичных бутиков Михаил Липаков и Яшар Багирьян уже заручились в Одессе. Пара похвасталась кольцами на безымянных пальцах и пригласила сотню гостей выездное торжество, которое планирует отметить с размахом. О свадьбе сообщает Страна.ua.
Предложение руки и сердца Михаил Липаков, основатель Alland Ethno Fashion Store получил от своего любимого еще 28 июля, во время романтического уикенда в Одессе.
Как пишет Telegram канал Wedding Daily, пара вместе уже 19 лет. Как стало известно, что молодожены уже забронировали для своих гостей номера в одном из спа-отелей возле Львова, где проживание в сутки в среднем обходится в 10 000 грн.
Накануне свадьбы Яшар выложил фото их с Михаилом рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах. И вообще пара не скрывает своих отношений. Однако, официально в Украине партнеры одного пола не могут зарегистрировать брак. Ближайшие страны, где это возможно легально сделать, - Дания и Португалия.
Однако и такой документ не будет иметь силы в нашей стране.