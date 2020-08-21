  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Известная гей-пара сыграет свадьбу во Львове после 19 лет отношений

    • Розсилка
    <p>Михаил Липаков и Яшар Багирьян</p> <p>Фото: Jetsetter</p> - Известная гей-пара сыграет свадьбу во Львове после 19 лет отношений

    Михаил Липаков и Яшар Багирьян

    Фото: Jetsetter

    Во Львове двое известных в мире украинской моды мужчин сыграют свадьбу

    Необычная свадебная церемония в эту пятницу состоится во Львове. Поженятся двое солидных мужчин, хорошо известных в украинском мире моды. Дизайнер и владелец столичных бутиков Михаил Липаков и Яшар Багирьян уже заручились в Одессе. Пара похвасталась кольцами на безымянных пальцах и пригласила сотню гостей выездное торжество, которое планирует отметить с размахом. О свадьбе сообщает Страна.ua.

    Предложение руки и сердца Михаил Липаков, основатель Alland Ethno Fashion Store получил от своего любимого еще 28 июля, во время романтического уикенда в Одессе.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Известная гей-пара сыграет свадьбу во Львове после 19 лет отношений
    Известная гей-пара сыграет свадьбу во Львове после 19 лет отношений
    Известная гей-пара сыграет свадьбу во Львове после 19 лет отношений
    Известная гей-пара сыграет свадьбу во Львове после 19 лет отношений

    Как пишет Telegram канал Wedding Daily, пара вместе уже 19 лет. Как стало известно, что молодожены уже забронировали для своих гостей номера в одном из спа-отелей возле Львова, где проживание в сутки в среднем обходится в 10 000 грн.

    Накануне свадьбы Яшар выложил фото их с Михаилом рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах. И вообще пара не скрывает своих отношений. Однако, официально в Украине партнеры одного пола не могут зарегистрировать брак. Ближайшие страны, где это возможно легально сделать, - Дания и Португалия.

    Однако и такой документ не будет иметь силы в нашей стране.

     

    знаменитости шоу-бизнес ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ