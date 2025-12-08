Американка стала зіркою TikTok, збираючи викинуті речі у багатіїв

Американка рятує предмети преміум-класу зі сміттєвих баків

Жителька передмістя Чикаго (США) Клаудія фон Маллінкродт стрімко набула популярності у соціальних мережах, демонструючи неймовірні знахідки серед викинутого мотлоху у найбагатших кварталах. За лічені місяці 35-річна мати двох дітей довела, що те, що для одних є сміттям, для інших може стати справжнім предметом розкоші та цінністю. Як пише «Главком» із посиланням на People, після переїзду у 2024 році Клаудія почала звертати увагу на якісні речі, які сусіди залишали біля узбіччя. Особистий досвід фінансових труднощів у юності сформував у неї шанобливе ставлення до ресурсів.

З березня 2025 року фон Маллінкродт присвячує один день на тиждень «сміттєвим маршрутам» по заможних кварталах. Вона знімає кожну знахідку та ділиться відео в соцмережах, що залучило понад 700 тис. підписників.

#upcycling #secondhand ♬ original sound - therichgoodwill @therichgoodwill Starting a little Garbage Picking 101 series — answering all your FAQs about how I find, clean, and rehome luxury curb finds 💬 . Episode 1 is all about how to start this smart, sustainable and stylish hobby of mine! #dumpsterdiving

Серед її найцінніших знахідок: килим Williams Sonoma вартістю $3 тис. і картина вартістю $2100. А також дитячий одяг, іграшки, рослини та три різдвяні ялинки.

«Більшість речей – це не сміття. Вони просто стали непотрібними. Це величезна різниця», – наголошує Клаудія фон Маллінкродт.

Клаудія більше не соромиться свого заняття. Вона зазначає: люди вдячні, що їхні високоякісні предмети отримують друге життя, а не поповнюють звалища. Хоча громіздкі або ті, що потребують ремонту, речі вона не бере, з радістю рятує те, що стане в пригоді іншим.

«Мені подобається ідея створювати дім, наповнений історією, а не просто покупками. Кожна підібрана річ несе в собі шматочок життя. Коли бачиш, скільки якісних речей викидають без роздумів, починаєш інакше ставитися до покупок та ресурсів», – пояснює вона свою філософію.

Фон Маллінкродт стверджує, що розумний та екологічний підхід до пошуку «скарбів» може бути стильним, економічним і надихаючим прикладом для інших.

