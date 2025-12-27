Відома співачка опинилася в епіцентрі вибухів у Києві та показала наслідки

Співачка пояснила, що поруч із її будинком спалахнула пожежа через влучання «шахеда», і вогонь міг перекинутися на сусідній будинок для літніх людей

Відома українська співачка Tayanna (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк, – ред.) розповіла про приліт поруч із її будинком під час масованої атаки росіян на Київ 27 грудня. Як інформує «Главком», у своєму Instagram виконавиця опублікувала кілька відео з місця подій і попросила про допомогу.

«Просто прилетів «шахід». Це якесь пекло. Тут усе ще досі вибухає, тому що будинки на газу», – повідомила Tayanna.

Співачка пояснила, що поруч із її будинком спалахнула пожежа через влучання «шахеда», і вогонь міг перекинутися на сусідній будинок для літніх людей, тож довелося евакуювати мешканців, включно з тими, котрі не можуть самостійно пересуватися.

«У мене тут біля будинку прям «приліт». І біля будинку престарілих. Зараз ми евакуюємо всіх дідусів, бабусь. І зараз дуже потрібен одяг, взуття, ковдри – усе, що є!», – зазначила вона.

Tayanna уточнила, що всі живі, але дуже потребують сухих простирадл, тому що все намокло.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

Також у Києві та Київській області 27 грудня знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.