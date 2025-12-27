Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Відома співачка опинилася в епіцентрі вибухів у Києві та показала наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Співачка пояснила, що поруч із її будинком спалахнула пожежа через влучання «шахеда», і вогонь міг перекинутися на сусідній будинок для літніх людей
фото: скріншот із відео

За словами виконавиці, приліт був поруч із будинком для літніх людей

 

Відома українська співачка Tayanna (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк, – ред.) розповіла про приліт поруч із її будинком під час масованої атаки росіян на Київ 27 грудня. Як інформує «Главком», у своєму Instagram виконавиця опублікувала кілька відео з місця подій і попросила про допомогу.

«Просто прилетів «шахід». Це якесь пекло. Тут усе ще досі вибухає, тому що будинки на газу», – повідомила Tayanna.

Співачка пояснила, що поруч із її будинком спалахнула пожежа через влучання «шахеда», і вогонь міг перекинутися на сусідній будинок для літніх людей, тож довелося евакуювати мешканців, включно з тими, котрі не можуть самостійно пересуватися.

«У мене тут біля будинку прям «приліт». І біля будинку престарілих. Зараз ми евакуюємо всіх дідусів, бабусь. І зараз дуже потрібен одяг, взуття, ковдри – усе, що є!», – зазначила вона.

Tayanna уточнила, що всі живі, але дуже потребують сухих простирадл, тому що все намокло.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано кілька серйозних пожеж, спричинених влучанням безпілотників у житлові будинки. Ситуація у Дарницькому районі залишається напруженою через загрозу розповсюдження вогню на соціальні об’єкти. Станом на 11:10 уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста.

Також у Києві та Київській області 27 грудня знеструмлено понад 500 тисяч споживачів. 

 

Читайте також:

Теги: Київ відео співачка будинок пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
Окупанти обстріляли Вишгород: головне за ніч
30 листопада, 05:58
БЕБ вилучило промислове обладнання та сировину на понад 2,2 млн грн
БЕБ ліквідувала підпільний цех із виготовлення сигарет
10 грудня, 13:00
Стратегічний хімзавод «Акрон» у Росії зазнав удару дронів
Пожежа виникла на стратегічному хімзаводі «Акрон» після атаки дронів у Росії
11 грудня, 07:21
Понад 600 вікон і балконів на Харківському шосе пошкоджені
Вікна винесло в усіх будинках навколо. Влада розповіла про наслідки удару на Харківському шосе
29 листопада, 15:58
Керманич легковика рухався вулицею Хрещатик у напрямку Прорізної. Він перевищив дозволену швидкість і під час зміни смуги не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Bens
ДТП на Хрещатику з двома травмованими: перед судом постане водій BMW
16 грудня, 14:11
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 26 грудня 2025 року
25 грудня, 20:18
У Києві обмежено рух червоною лінією метро
У Києві обмежено рух червоною лінією метро
Сьогодні, 11:54
Рятувальники працюють на місці смертельної ДТП у Святошинському районі
Смертельна ДТП на Берестейському проспекті: водій Porsche зіткнувся з бетонною огорожею (фото)
24 грудня, 16:41
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
25 грудня, 12:20

Життя

Відома співачка опинилася в епіцентрі вибухів у Києві та показала наслідки
Відома співачка опинилася в епіцентрі вибухів у Києві та показала наслідки
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
«Той торт не забуду ніколи». Гройсман поділився спогадом, пов’язаним із мамою
«Той торт не забуду ніколи». Гройсман поділився спогадом, пов’язаним із мамою
Як завершити рік без стресу, вигорання та поспіху: поради експертів
Як завершити рік без стресу, вигорання та поспіху: поради експертів
Родина найпопулярніших українських телеведучих показала свій Святвечір (фото)
Родина найпопулярніших українських телеведучих показала свій Святвечір (фото)
Третій «Аватар» зібрав рекордні збори на старті світового прокату
Третій «Аватар» зібрав рекордні збори на старті світового прокату

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua