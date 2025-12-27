Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність

Прессекретарка Трампа Керолайн Левітт у травні 2026 року вдруге стане мамою

Прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Левітт поділилася радісною звісткою – у травні 2026 року вона вдруге стане мамою. Разом із чоловіком вони очікують на народження доньки, передає «Главком».

Левітт назвала цю новину найкращим подарунком до Різдва та зазначила, що їхній син з нетерпінням чекає на роль старшого брата.

Також прессекретарка окремо подякувала президенту США Дональду Трампу та очільниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, відзначивши їхню підтримку та створення комфортних умов для роботи молодих батьків в адміністрації.

фото: Керолайн Левітт/Instagram

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у захваті від професіоналізму свого прессекретаря Керолайн Левітт.

Американський лідер похвалив «губи-кулемети» представниці Білого дому. «Це гарне обличчя, ці губи, які не зупиняються, ап, ап, ап, ап, як маленький кулемет, вона нічого не боїться! Знаєте чому? Тому що у нас правильна політика!» – зазначив він.

До слова, дальня родичка речниці Білого дому Керолайн Левітт була затримана співробітниками Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), оскільки виявилася нелегальною мігранткою. Телеканал NBC повідомив, що йдеться про Бруну Кароліну Феррейру, яка є матір'ю племінника Левітт. Її затримали у листопаді в штаті Массачусетс за підозрою у завданні побоїв.