На Оболоні ліквідовано несанкціоноване сміттєзвалище площею 2,5 га (фото)

Екоінспекція підтвердила факт засмічення землі, однак її вимоги та припис Департаменту територіального контролю КМДА щодо очищення території тривалий час ігнорувалися

На столичній Оболоні було ліквідовано масштабне несанкціоноване сміттєзвалище площею 2,5 га, яке утворилося на земельній ділянці вздовж вулиці Вишгородської, що перебуває у користуванні державного підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Ця земельна ділянка перебуває у користуванні державного підприємства, а її цільове призначення – ведення сільськогосподарської діяльності. Натомість підприємство накопичувало там будівельні та побутові відходи, зокрема скло, пластик, деревину, текстиль, метал, фактично перетворивши земельну ділянку на несанкціоноване сміттєзвалище площею 2,5 га. Це призвело до засмічення землі, що встановлено спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу», – наголосили у Київській міській прокуратурі.

Сміттєзвалище площею 2,5 га вздовж вулиці Вишгородської фото: Київська міська прокуратура

У пресслужбі додали, що екоінспекція підтвердила факт засмічення землі, однак підприємство тривалий час не реагувало ані на її вимоги, ані на припис Департаменту територіального контролю КМДА щодо очищення території.

Земельна ділянка перебуває у користуванні державного підприємства, а її цільове призначення – ведення сільськогосподарської діяльності фото: Київська міська прокуратура

У зв’язку з цим Оболонська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про зобов’язання підприємства ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище. Під час розгляду справи підприємство добровільно виконало вимоги та очистило ділянку від відходів, після чого провадження було закрито.

