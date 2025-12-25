Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Той торт не забуду ніколи». Гройсман поділився спогадом, пов’язаним із мамою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Політик показав світлину з мамою, яка тримає його малим на руках
фото: Facebook/Володимир Гройсман

Експремʼєр розповів, що досі шукає рецепт шоколадного торта, який у дитинстві пекла йому мама

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поділився зворушливою історією про своє дитинство у Вінниці 80-х та 90-х років. Він розповів, що шукає рецепт маминого торта, який назавжди закарбувався в пам'яті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Гройсман розповів, що попри скромний побут тих часів, яскравими спогадами залишилися родинні вечори та мамині страви. Особливе місце серед них займає шоколадний торт, рецепт якого, на жаль, втрачено разом із відходом найріднішої людини.

«Так, зараз у пекарнях і магазинах вибір кондитерських виробів величезний, але такого, як пекла мама – не знайти. Той торт я не забуду ніколи. Певно, тому, що він був саме мамин…» – йдеться у повідомленні.

Політик наголосив, що мами не просто готують для дітей, а своїми стравами «дають спогади на все життя». Він звернувся до підписників з проханням згадати, які саме торти пекли вдома у ті часи, сподіваючись серед сотень рецептів впізнати той самий «свій».

«Той торт не забуду ніколи». Гройсман поділився спогадом, пов’язаним із мамою фото 1

Нагадаємо, мама експрем'єра Жанна Гройсман пішла з життя у 2000 році у віці 49 років. У 2025 році помер його батько Борис Гройсман.

До слова, колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що для нього День вчителя завжди був святковим днем. Не лише тому, що вітав у школі вчителів цього дня, а й тому, що більша частина його родини – освітяни.

Читайте також:

Теги: Володимир Гройсман мама кулінарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя

«Той торт не забуду ніколи». Гройсман поділився спогадом, пов’язаним із мамою
«Той торт не забуду ніколи». Гройсман поділився спогадом, пов’язаним із мамою
Як завершити рік без стресу, вигорання та поспіху: поради експертів
Як завершити рік без стресу, вигорання та поспіху: поради експертів
Родина найпопулярніших українських телеведучих показала свій Святвечір (фото)
Родина найпопулярніших українських телеведучих показала свій Святвечір (фото)
Третій «Аватар» зібрав рекордні збори на старті світового прокату
Третій «Аватар» зібрав рекордні збори на старті світового прокату
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
У Німеччині 50 психлікарень відмовилися від 14-річної пацієнтки: в чому причина
У Німеччині 50 психлікарень відмовилися від 14-річної пацієнтки: в чому причина

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua