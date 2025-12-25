«Той торт не забуду ніколи». Гройсман поділився спогадом, пов’язаним із мамою

Політик показав світлину з мамою, яка тримає його малим на руках

Експремʼєр розповів, що досі шукає рецепт шоколадного торта, який у дитинстві пекла йому мама

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поділився зворушливою історією про своє дитинство у Вінниці 80-х та 90-х років. Він розповів, що шукає рецепт маминого торта, який назавжди закарбувався в пам'яті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Гройсман розповів, що попри скромний побут тих часів, яскравими спогадами залишилися родинні вечори та мамині страви. Особливе місце серед них займає шоколадний торт, рецепт якого, на жаль, втрачено разом із відходом найріднішої людини.

«Так, зараз у пекарнях і магазинах вибір кондитерських виробів величезний, але такого, як пекла мама – не знайти. Той торт я не забуду ніколи. Певно, тому, що він був саме мамин…» – йдеться у повідомленні.

Політик наголосив, що мами не просто готують для дітей, а своїми стравами «дають спогади на все життя». Він звернувся до підписників з проханням згадати, які саме торти пекли вдома у ті часи, сподіваючись серед сотень рецептів впізнати той самий «свій».

Нагадаємо, мама експрем'єра Жанна Гройсман пішла з життя у 2000 році у віці 49 років. У 2025 році помер його батько Борис Гройсман.

До слова, колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що для нього День вчителя завжди був святковим днем. Не лише тому, що вітав у школі вчителів цього дня, а й тому, що більша частина його родини – освітяни.