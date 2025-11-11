Курйоз у музеї: прибиральник знищив арт-об'єкт, витерши пил на дзеркалі
Прибиральник переплутав сучасне мистецтво з необхідністю прибирання
У Художньому музеї Кілунга на Тайвані стався курйозний інцидент: прибиральник випадково знищив твір сучасного мистецтва, прийнявши його за брудне дзеркало. Про це пише «Главком» із посиланням на NDTV.
Експонат під назвою Inverted Syntax 16, створений художником Чень Сун-чі, являв собою дзеркало, яке було навмисно покрите пилом, встановлене на дерев'яній дошці та частково обтягнуте тканиною.
Сам автор використовував пил та розмите відображення як метафору образу та культурної свідомості середнього класу.
Проте прибиральник, який вийшов на ранкову зміну, не оцінив філософський задум митця. Він старанно витер пил, який був ключовим елементом та символом усього твору, тим самим знищивши експонат.
Бюро культури та туризму Кілунга вже принесло свої вибачення художнику та розпочало переговори щодо компенсації збитків. Відновити роботу в її первісному вигляді, на жаль, не вдалося.
До слова, Лувр вирішить проблеми безпеки до 2032 року після пограбування коштовностей. У звіті національного аудиторського управління, опублікованому цього тижня, зазначено, що лише 39% музейних кімнат на 2024 рік були оснащені камерами відеоспостереження.
Раніше Бюро боротьби з тероризмом Франції заарештувало сімох підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру в Парижі, яке сталося 19 жовтня. За інформацією газети Le Figaro, серед затриманих фігурують несподівані особи, зокрема мігрант, таксист та співробітник спецназу.
