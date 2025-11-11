Головна Скотч Курйоз
Курйоз у музеї: прибиральник знищив арт-об'єкт, витерши пил на дзеркалі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Цього тижня в Музеї мистецтв Цзілунга на Тайвані відбулася виставка сучасного мистецтва
фото: Jam Press

Прибиральник переплутав сучасне мистецтво з необхідністю прибирання

У Художньому музеї Кілунга на Тайвані стався курйозний інцидент: прибиральник випадково знищив твір сучасного мистецтва, прийнявши його за брудне дзеркало. Про це пише «Главком» із посиланням на NDTV.

Експонат під назвою Inverted Syntax 16, створений художником Чень Сун-чі, являв собою дзеркало, яке було навмисно покрите пилом, встановлене на дерев'яній дошці та частково обтягнуте тканиною.

Твір художника Чень Сун-чі
Твір художника Чень Сун-чі
фото: Jam Press

Сам автор використовував пил та розмите відображення як метафору образу та культурної свідомості середнього класу.

Проте прибиральник, який вийшов на ранкову зміну, не оцінив філософський задум митця. Він старанно витер пил, який був ключовим елементом та символом усього твору, тим самим знищивши експонат.

Дзеркало до і після прибирання. Фото: Jam Press
Дзеркало до і після прибирання. Фото: Jam Press
фото: Jam Press

Бюро культури та туризму Кілунга вже принесло свої вибачення художнику та розпочало переговори щодо компенсації збитків. Відновити роботу в її первісному вигляді, на жаль, не вдалося.

До слова, Лувр вирішить проблеми безпеки до 2032 року після пограбування коштовностей. У звіті національного аудиторського управління, опублікованому цього тижня, зазначено, що лише 39% музейних кімнат на 2024 рік були оснащені камерами відеоспостереження. 

Раніше Бюро боротьби з тероризмом Франції заарештувало сімох підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру в Парижі, яке сталося 19 жовтня. За інформацією газети Le Figaro, серед затриманих фігурують несподівані особи, зокрема мігрант, таксист та співробітник спецназу. 

