Народна депутатка поділилася рідкісним знімком із сімейного архіву

Іванна Климпуш-Цинцадзе показала своє весілля

Народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе поділилася рідкісним знімком. Як інформує «Главком», на своїй сторінці у Facebook вона опублікувала фото з весілля.

«25 років тому ми створили нашу родину», – написала нардепка.

У коментарях Іванну Климпуш-Цинцадзе почали активно вітати, бажати щастя, любові, миру, гармонії та довгих літ життя прекрасній родині.

Як відомо, Іванна Климпуш-Цинцадзе перебуває у шлюбі з Арчілом Цинцадзе. Він – грузинський дипломат, полковник та експерт з питань безпеки. Обіймав посаду тимчасового повіреного у справах Грузії в Україні (2005) та був радником прем'єр-міністра України з питань оборони. Подружжя виховує двох доньок – Соломію та Меланію.

Пара веде активне громадське та політичне життя, часто з'являючись разом на офіційних заходах.

