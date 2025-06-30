Неповнолітній син Кадирова засвітив на весіллі годинник за $7 млн

Годинник Кадирова-молодшого зроблений з білого золота та діамантів

Неповнолітній син глави Чечні Адам Кадиров, який одружився 28 червня, засвітився на весіллі з годинником Jacob & Co Billionaire Ashoka, вартість якого оцінюють у близько $7 млн. Про це передає «Главком».

На фото, яке з’явилося в мережі Адам Кадиров позує з кимось з гостей свого весілля. Годинник, який одягнений на ліву руку, моделі Billionaire Ashoka. Ця модель відома тим, що має корпус із білого золота. Корпус і браслет годинника інкрустовані 300 діамантами смарагдового огранювання. Вартість моделі складає 7 млн дол., що робить її однією з найдорожчих у модельному ряду Jacob & Co.

Нагадаємо, весілля відбулося в родовому селі Кадирових – Ахмат-Юрті. Підготовка до весілля тривала кілька місяців.

На церемонію запросили делегації з країн Близького Сходу, зокрема, посла ОАЕ в Росії.

Ще у 2024 році 16-річний Адам Кадиров начебто вже уклав ісламський (релігійний) шлюб із дочкою чеченського сенатора Сулеймана Геремєєва. Ім'я нареченої – Медні. Тепер пройшла офіційна весільна церемонія.

Як відомо, у 15 років Адам Кадиров став наймолодшим керівником служби безпеки глави Чечні, на початку квітня 2025 року його призначили куратором регіонального відділення МВС Росії, а потім і секретарем Ради безпеки республіки.

Також раніше ми писали, що Адам Кадиров носить годинник за 85 мільйонів рублів.