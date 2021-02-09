Виктор Павлик посвятил новую песню покойному сыну (видео)

«Море слез... Как больно... Держитесь», – отметили поклонники певца

Певец Виктор Павлик выпустил песню «Мой ангел» в память о 21-летнем сыне Павле, жизнь которого забрал рак.

Клип артист обнародовал ровно через полгода после этой потери. Видео появилось на его канале в YouTube. «Мій Янгол. Памяти Павла Павлика. Сегодня полгода», – говорится в подписи к ролику.

В нем певец продемонстрировал кадры пейзажей и совместных фото с умершим младшим сыном. Примечательно, что словами песни стало стихотворение поэтессы Светланы Бояркевич, а музыку сочинил Виктор Павлик.

«Очень жаль, что ушел так рано! Соболезную», «Песня прямо в сердце», «Очень трогательно! Такие песни поет душа. Слова невероятные», «Море слез... Как больно... Держитесь», – отметили поклонники певца.

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.