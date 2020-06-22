Модель с витилиго обворожила мужчин сексуальными изгибами в откровенном бикини



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Канадская супермодель Винни Харлоу Фото: @winnieharlow

На размещенном ролике 25-летняя Харлоу позирует в бассейне в бикини из прозрачной ткани

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи) Винни Харлоу поделилась в соцсетях видео, на котором плавает в откровенном купальнике. Черно-белые кадры были опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamaican Canadian (@winnieharlow) 20 Июн 2020 в 11:03 PDT

На размещенном ролике 25-летняя Харлоу позирует в бассейне в бикини из прозрачной ткани, который просвечивает ее грудь. Модель дополнила свой образ колье с кулоном в виде буквы W, серьгами-кольцами и косичками в стиле афро. В начале видео она демонстрирует свою фигуру, а затем падает на спину, окунаясь при этом под воду.

«Интересный факт: я всегда боялась плавать», — написала в описании к публикации знаменитость. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Какое тело!», «Хочу быть такой же уверенной в себе», «Просто красотка», «Самая лучшая девушка в мире», — отмечали поклонники.