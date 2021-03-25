Виталий Кличко трогательно поздравил брата с днем рождения: архивные фото

«Володя, на самом деле, это я на тебя всегда равнялся», ─ отметил Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил своего брата, легендарного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира с Днем рождения. Приветствие он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

«25 марта уже много лет для меня ─ радостный и теплый день. В детстве я мечтал о брате. И когда мне было почти 5 лет, мама мне сделала лучший подарок, ─ написал Кличко. ─ Младший брат пытался стать, как старший. Я пошел в школу ─ он мечтал поскорее туда попасть. И стал школьником в 6 лет. Затем, как и у меня, у Володи заявилась мечта стать боксером и он тоже пошел в секцию. Далее поступил в тот же институт, который заканчивал я. И также защитил кандидатскую. Ну, и конечно, брат стал чемпионом мира по боксу. Но он ─ настойчивее и задорнее ─ собрал больше меня чемпионских поясов», ─ отметил Виталий Кличко.

Он напомнил, что Владимир стал преподавателем в университете Сент-Галена (Швейцария) и получил предложение преподавать курс в Гарварде. Пишет книги, которые мотивируют миллионы людей в мире быть сильными и успешными. Работает над докторской диссертацией.

«Володя, на самом деле, это я на тебя всегда равнялся. Пилотом когда-то мечтал стать я ─ а удалось воплотить эту мечту тебе. На нескольких языках совершеннее владеешь ты. Замечательный отец ─ ты. Каждый твой успех и победу воспринимаю, как свои. Всегда горжусь тобой! Не многим повезло с таким братом. С Днем рожденья! Люблю тебя, брат! И еще раз спасибо маме, что 45 лет назад сделала лучший подарок в моей жизни!», ─ подчеркнул Виталий Кличко.