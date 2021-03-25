Звезда «Слуги народа» рассказал, как пытался покончить с собой

«Я струсил», – говорит артист

Украинский актер Виктор Сарайкин многим известный Петр Голобородько из сериала «Слуга народа» и Жека — из картины «День рождения Буржуя».

Сейчас успешный и популярный актер вспоминает, что в расцвете сил пытался покончить с собой. В программе «ЖВЛ» артист рассказал, что как только его карьера начала складываться и он начал становиться на ноги, все планы разрушила армия. Когда через полтора года он демобилизовался, блестящие перспективы перед ним уже не сверкали.

Поэтому молодой и перспективный актер оказался на обочине профессии именно в то время, когда карьера его жены Нины Нижерадзе стремительно шла вверх. Чтобы не быть для любимой жены бременем, мужчина решил — выходом из ситуации станет суицид. Сарайкин попытался отравиться:

«Я струсил. Я перед этим выпил водки, чтобы ... Трезвым я побоялся это делать. Я пошел, побухал, как бы говоря. А уж, когда я понял как бы уже море по колено, пришел домой ... Я выпил все таблетки. Я думал, я умру. Именно, когда она приедет, — меня похоронят, выйдет замуж и будет жить счастливо. Я не буду ей мешать», - считал Сарайкин.

Его ужасный план случайно разрушил сын, который зашел домой за какой-то игрушкой. Мальчик позвонил деду и сказал, что отцу плохо.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.