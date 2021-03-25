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    55-летняя модель в белье у рояля покорила сеть идеальной фигурой (фото)

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    Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова - 55-летняя модель в белье у рояля покорила сеть идеальной фигурой (фото)

    Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова

    Фото: @paulinaporizkov

    Звезда назвала свою красоту даром

    Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась откровенной фотографией и восхитила фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость сидит за роялем в черном комплекте нижнего белья, чулках и туфлях на каблуках. Ее засняли со спины. В подписи к публикации, которая набрала больше 33 тысяч лайков, модель поделилась своими мыслями о красоте. Она считает, что быть красивой — это не привилегия, а дар.

    «Я понимаю, что фото подобного рода могут спровоцировать негативные комментарии от мужчин и недоброжелателей, тем не менее, сестры, смысл заключается не в конкуренции, а в обозначении собственной силы. Это мой выбор, мое тело», — заключила Поризкова.

    instagram.com/paulinaporizkov/
    instagram.com/paulinaporizkov/

    Поклонники оценили внешний вид звезды и поддержали ее в комментариях. «Ты всегда наполняешь свои посты глубоким смыслом. Твоя красота — это действительно дар», «Чертовски горяча», «Прекрасный снимок и порция вдохновения как для женщин, так и для мужчин», «Вау! Ты просто сногсшибательна», «Преклоняюсь перед тобой», — хвалили они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: знаменитости модель
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