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    Жизнь

    Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

    • Розсилка
    Лео - Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
    Лео

    О смерти домашнего питомца сообщил дрессировщик Керк Джаррет

    На официальной страничке Instagram кота Лео, сыгравшего воскресшего домашнего любимца по имени Черч в «Кладбище домашних животных», появился печальный пост. Его хозяин – дрессировщик Керк Джаррет, который взял его к себе после съемок, сообщил о смерти животного.

    «С большой грустью вынуждены сообщить, что Лео скончался. Его всегда будет не хватать, как людям, так и его пушистой семье. Пусть его звезда всегда ярко сияет», – говорится в публикации.

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    Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
    Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
    Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
    Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
    Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
    Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
    Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
    Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

    Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных». В одном из недавних интервью Джаррет рассказал, что Лео является великолепным артистом, который прекрасно выполняет все команды.

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    кладбище умер кот
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