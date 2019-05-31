Внезапно умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»



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О смерти домашнего питомца сообщил дрессировщик Керк Джаррет

На официальной страничке Instagram кота Лео, сыгравшего воскресшего домашнего любимца по имени Черч в «Кладбище домашних животных», появился печальный пост. Его хозяин – дрессировщик Керк Джаррет, который взял его к себе после съемок, сообщил о смерти животного.

«С большой грустью вынуждены сообщить, что Лео скончался. Его всегда будет не хватать, как людям, так и его пушистой семье. Пусть его звезда всегда ярко сияет», – говорится в публикации.

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных». В одном из недавних интервью Джаррет рассказал, что Лео является великолепным артистом, который прекрасно выполняет все команды.

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