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    Жизнь

    Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки

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    Патрик Алес - Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки
    Патрик Алес

    Парикмахер делал прически многим знаменитостям первой величины

    Во Франции на 89 году жизни скончался легендарный парикмахер Патрик Алес, который изобрел укладку волос. Об этом сообщает BFM TV.

    Патрик Алес (настоящее имя - Хесус Гонсалес) родился в 1930 году в испанском городе Сантандер. Во время гражданской войны его семья бежала во Францию.

    Алес начал карьеру в модной индустрии с должности курьера в парикмахерском салоне. В 1964 году он придумал укладку - придание волосам формы во время сушки феном. Это изобретение принесло ему известность. Позже Алес основал косметическую компанию Alès Groupe.

    Парикмахер работал со многими знаменитостями. Он делал укладки французской актрисе Катрин Денев и жене 35-го президента США Жаклин Кеннеди. Также он разрабатывал средства для ухода за волосами на основе растений.

     

    умер мода
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