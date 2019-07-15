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    Жизнь

    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей

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    <div class="sel_item"><a class="delete_button" value="594698" delete_data="f[linked_photo]">Дженнифер Лопес</a></div> - Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Дженнифер Лопес

    Инцидент произошел из-за сгоревшего трансформатора

    На днях, более 70 тысяч жителей Большого яблока на четыре часа остались без света из-за возгорания одного из трансформаторов. Авария лишила электроэнергии самые элитные районы мегаполиса – Манхэттен и Верхний Ист-Сайд: перестали работать светофоры, лифты в домах и уличные фонари.

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    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей
    Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей

    В это время в знаменитом Мэдисон-сквер-гарден давала концерт 49-летняя Дженнифер Лопес перед 20 тысячами зрителей. Джей Ло успела исполнить всего несколько песен, как зал погрузился во тьму. Концерт пришлось отменить, всех зрителей эвакуировали.

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    Публикация от O & J TODAY (@oandjtoday)

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