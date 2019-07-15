Во время концерта Дженнифер Лопес отключили свет. Эвакуировали 20 тысяч зрителей



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Инцидент произошел из-за сгоревшего трансформатора

На днях, более 70 тысяч жителей Большого яблока на четыре часа остались без света из-за возгорания одного из трансформаторов. Авария лишила электроэнергии самые элитные районы мегаполиса – Манхэттен и Верхний Ист-Сайд: перестали работать светофоры, лифты в домах и уличные фонари.

В это время в знаменитом Мэдисон-сквер-гарден давала концерт 49-летняя Дженнифер Лопес перед 20 тысячами зрителей. Джей Ло успела исполнить всего несколько песен, как зал погрузился во тьму. Концерт пришлось отменить, всех зрителей эвакуировали.