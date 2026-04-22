Волинський письменник отримав шість років за виправдовування агресії РФ

Сергій Бортніков у Луцькому міськрайонному суді під час одного зі слухань справи, жовтень 2024 року

Бортніков: письменник видавав книги у московських видавництвах і поширював наративи про «братні народи» та «8 років бомбили Донбас»

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 68-річному письменнику та публіцисту Сергію Бортнікову –6 років позбавлення волі без конфіскації майна. Його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії Росії, запереченні окупації українських територій та прославлянні учасників агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинську обласну прокуратуру та СБУ у Волинській області.

Що довело обвинувачення

Досудове розслідування вели слідчі Управління СБУ у Волинській області. За даними СБУ, Бортнікова затримали у травні 2024 року. Справа надійшла до суду 16 липня 2024 року, розгляд тривав рік і вісім місяців. Суд призначив покарання за сукупністю злочинів за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – шляхом поглинання менш суворого більш суворим: остаточно шість років позбавлення волі: остаточно шість років позбавлення волі.

Розслідування встановило, що в серпні 2022 – січні 2024 року Бортніков у приватному електронному листуванні зі знайомими агресивно просував проросійські наративи:

стверджував, що Україна «8 років бомбила Донбас» і що саме вона розпочала конфлікт з Росією;

називав українців та росіян «братніми народами», а Україну – «ісконно руською землею»;

виправдовував дії російської армії та ідеалізував її вояків;

заперечував тимчасову окупацію українських територій;

засуджував «ліберальні європейські цінності».

Під час обшуку в оселі письменника вилучили книги, видані у московському видавництві «Вече». Слідство також встановило, що Бортніков брав участь у створенні «Волинського відділення Спілки письменників Росії» і підтримував зв'язки з громадянином РФ.

Хто такий Сергій Бортніков

Сергій Бортніков народився 1957 року в Луцьку. Закінчив історичний факультет Луцького педагогічного інституту, кілька років працював у Волинському обласному краєзнавчому музеї. З кінця 1980-х писав гуморески, дитячі повісті та детективи, публікувався у київських журналах «Перець» і «Однокласник», волинських обласних газетах. Свої російськомовні книги – «Законы разведки», «Тайна Несвижского замка», «Охота на киллера» та інші – видавав переважно у московських видавництвах «Вече» та «ЭКСМО», поширював через російські онлайн-бібліотеки.

У 2005 році зареєстрував у Луцьку Волинську обласну організацію «Російський культурний центр» (у 2017-му перейменовану на «Центр міжкультурних комунікацій»). У 2014-му засудив Євромайдан і виступив за «мир» з Росією. У 2018 році дав інтерв'ю російським виданням – газеті «Новий вторнік» та журналу «Військово-промисловий комплекс».

Вирок не набрав чинності

Під час розгляду справи обвинувачений перебував на волі під особистим зобов'язанням. У суді Бортніков усі обвинувачення відкидав. Адвокат письменника Олександр Лавренчук повідомив, що вирок оскаржуватимуть. «Повного тексту ухваленого вироку ще не бачили. Але будемо оскаржувати. Сергій Бортніков налаштований боротися до останнього», – сказав адвокат.

Вирок ще не набрав законної сили – є 30 днів для оскарження у Волинському апеляційному суді. Термін відбуття покарання рахуватиметься з моменту приведення вироку до виконання.

