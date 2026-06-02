Дружина Джо Байдена повідомила невтішну новину про його здоров'я

Джилл Байден розповіла, як наразі почувається Джо Байден

Колишня перша леді Джилл Байден поділилася новинами про стан здоров'я свого чоловіка, який хворий на рак. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар дружини експрезидента у програмі Тоday.

Джилл Байден розповіла, що наразі Джо Байден почувається добре, однак його хвороба прогресувала, що ускладнює ймовірність одужання.

«Він тримається нормально. Я думаю, якби у нього просто діагностували рак простати – це одне, адже його можна вилікувати. Але те, що хвороба дала метастази в кістки – це вже зовсім інша ситуація».

Джил Байден розповіла про здоров'я свого чоловіка фото: скриншот Тoday.com

Врешті колишня перша леді США заявила, що Джо Байден навряд зможе побороти рак. «Думаю, Джо житиме з раком до кінця своїх днів», – сказала Байден.

Нагадаємо, у травні 2025 року стало відомо, що Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки четвертої стадії. Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили невеликий вузлик на його простаті. Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначали, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування.

Також повідомлялося, як експрезидент США Джо Байден вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – писав Джо Байден.

До слова, Джо Байден торік розпочав етап лікування агресивної форми раку. Курс променевої терапії тривав п'ять тижнів. Він уже приймав гормональні препарати у вигляді таблеток та проходив лікування раку шкіри.