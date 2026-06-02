Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Дружина Джо Байдена повідомила невтішну новину про його здоров'я

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Джилл і Джо Байден фото: скриншот із соцмережі Х
фото: Britannica
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Джилл Байден розповіла, як наразі почувається Джо Байден

Колишня перша леді Джилл Байден поділилася новинами про стан здоров'я свого чоловіка, який хворий на рак. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар дружини експрезидента у програмі Тоday.

Джилл Байден розповіла, що наразі Джо Байден почувається добре, однак його хвороба прогресувала, що ускладнює ймовірність одужання.

«Він тримається нормально. Я думаю, якби у нього просто діагностували рак простати – це одне, адже його можна вилікувати. Але те, що хвороба дала метастази в кістки – це вже зовсім інша ситуація».

Джил Байден розповіла про здоров'я свого чоловіка
Джил Байден розповіла про здоров'я свого чоловіка
фото: скриншот Тoday.com

Врешті колишня перша леді США заявила, що Джо Байден навряд зможе побороти рак. «Думаю, Джо житиме з раком до кінця своїх днів», – сказала Байден.

Нагадаємо, у травні 2025 року стало відомо, що Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки четвертої стадії. Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили невеликий вузлик на його простаті. Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначали, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. 

Також повідомлялося, як експрезидент США Джо Байден вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки. «Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильнішими ми стаємо там, де ми зламані. Дякуємо вам за те, що піднімаєте нас з любов’ю та підтримкою», – писав Джо Байден.

До слова, Джо Байден торік розпочав етап лікування агресивної форми раку. Курс променевої терапії тривав п'ять тижнів. Він уже приймав гормональні препарати у вигляді таблеток та проходив лікування раку шкіри.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден рак онкологія хвороба США президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекін уперше застосував «блокуючий закон» і загострив протистояння з Вашингтоном
Китай кинув виклик санкціям США. Влада наказала бізнесу ігнорувати обмеження
4 травня, 19:55
Ольга Кізюн з тримісячним сином Назаром
«Вперше в Україні». Лікарі провели унікальну операцію малюку з Херсону із вадою серця
7 травня, 14:53
Збігнєв Зьобро отримав журналістську візу США за особистим схваленням Дональда Трампа
Колишній міністр юстиції Польщі Зьобро втік до США
11 травня, 01:31
Ракетні демонстрації в Тегерані у 2024 році
NYT: Іран зберігає значний ракетний потенціал
13 травня, 04:59
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти
США та Китай виступили проти стягнення Іраном плати за прохід через Ормузьку протоку
13 травня, 02:29
Трамп оцінив можливий тандем Венса і Рубіо на виборах-2028
Трамп натякнув, хто може піти на вибори президента США у 2028 році
12 травня, 11:58
Частина держав, які мали б увійти до блоку, підтримує тісні відносини із Заходом і навряд чи погодиться на антизахідний вектор
Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО
24 травня, 06:15
Президент США Дональд Трамп заявив, що успішно завершив чергове медичне обстеження
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
26 травня, 20:50
Трамп хоче використати на Кубі сценарій, який був у Венесуелі
Politico: Трамп хоче змінити Кубу, але є проблеми
27 травня, 04:44

Життя

Дружина Джо Байдена повідомила невтішну новину про його здоров'я
Дружина Джо Байдена повідомила невтішну новину про його здоров'я
Скандал із рестораном «Татарка» в Одесі: власник пригрозив депортацією кримськотатарському народу
Скандал із рестораном «Татарка» в Одесі: власник пригрозив депортацією кримськотатарському народу
98-річний чоловік встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса, здійснивши політ на крилі літака (фото)
98-річний чоловік встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса, здійснивши політ на крилі літака (фото)
Експринц Ендрю отримав нове звинувачення у домаганні на королівських скачках
Експринц Ендрю отримав нове звинувачення у домаганні на королівських скачках
Подружжя Порошенків назвало три книги, які придбали на «Книжковому Арсеналі»
Подружжя Порошенків назвало три книги, які придбали на «Книжковому Арсеналі»
Українка розкрила нюанси життя у Стамбулі
Українка розкрила нюанси життя у Стамбулі

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua