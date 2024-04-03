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Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
Після повномасштабного вторгнення Ружена Рубльова погодилася на співпрацю з окупантами і перейшла на їхній бік
фото з відкритих джерел

У 2023 році Ружені Рубльовій оголосили підозру в колабораційній діяльності

Народну артистку України Ружену Рубльову засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зокрема, прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину народної артистки України, якій інкримінували колабораційну діяльність. Її заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що жителька Херсону, яка понад 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання «Народної артистки України», після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Спершу її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий «Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр» в Генічеську.

«Зі свого боку артистка займається пропагандистською діяльністю та бере активну участь у «культурних» заходах, які організовує ворог. Зокрема, вона виступала у супроводі «хору військ національної гвардії російської федерації» під час концерту, присвяченого «входженню до складу РФ нових територій» Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Оскільки засуджена наразі перебуває на непідконтрольній Україні території, строк відбуття основного покарання буде рахуватись з моменту її затримання.

Що відомо про Ружену Рубльову

Ружена Рубльова закінчила Херсонське музичне училище за спеціальністю «хормейстер». Надалі викладала музику.

З 1999 року Рубльова працювала артисткою-вокалісткою Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Куліша.

У 2021 році указом Президента України Рубльовій надано звання «Народна артистка України». Також вона була керівницею первинної профспілкової організації Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша.

У 2022 році слідство встановило, що Рубльова брала участь у мітингу-концерті в Москві, присвяченому окупації частини України у супроводі хору національної гвардії РФ. Рубльова прославляла та виправдовувала дії Росії. Цього ж року вона перейшла на бік Кремля. Рубльову призначили директором двох музичних шкіл в тоді ще окупованому Херсоні.

У 2023 році Ружені Рубльовій оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Нагадаємо, у Херсоні Народна артистка України Ружена Рубльова погодилася на співпрацю з окупантами і перейшла на їхній бік.

До слова, співачка Таїсія Повалій, яка підтримує політику диктатора Володимир Путіна, заявила, що вторгнення Росії в Україну подарувало їй шанс на життя.

Читайте також: Вітайте, Народні артисти Росії – в Україні!
Теги: прокуратура війна Офіс Генерального прокурора колабораціонізм народний артист

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