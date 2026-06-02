Саакашвілі опублікував відео із своєю донькою в день її народження

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Аліса Саакашвілі святкує свій день народження
Доньці Михайла Саакашвілі виповнилося шість років

Ув'язнений експрезидент Грузії та ексголова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі поділився у мережі зворушливим відео зі своєю донькою з дня її народження. Про це пише «Главком» із посиланням на допис на сторінці Михайла Саакашвілі у Facebook.

Михайло Саакашвілі показав кадри з дня народження своєї доньки Аліси. Дівчинці виповнилося шість років. На відео можна побачити, як рідні привітали Алісу Саакашвілі зі святом.

На шостий день народження дитині подарували собаку. Аліса Саакашвілі була рада такому подарунку, вона не приховувала своїх емоцій та раділа новому чотирилапому другу. «Моїй Алісі виповнилося шість років», – зазначив Михайло Саакашвілі у підписі до свого допису.

Батько також показав кадри, як його донька грається з новим другом та сидить біля великого торта. Після того, як хтось із рідних дівчинки заспівав святкову пісню, вона задмухала свічки на торті.

Нагадаємо, матір'ю Аліси Саакашвілі є відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе. Торік Михайло Саакашвілі опублікував фото своєї доньки Аліси, підписавши його: «Перший день Аліси в школі». Де саме живе та пішла до школи донька, Саакашвілі не уточнив. За інформацією деяких ЗМІ, матір'ю дівчинки є відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе. Саакашвілі раніше підтверджував, що має позашлюбну дитину. У нього також є двоє синів, Едуард і Ніколоз, від колишньої дружини Сандри Руфолс.

До слова, вперше Саакашвілі заявив громадськості про те, що має доньку наприкінці 2021 року, яке зміг опублікувати у соцмережах, попри те, що перебуває у в'язниці.  Тоді політик поділився кадрами зі світового концерту на телебаченні, де разом із мамою дебютувала маленька Еліс-Марія Саакашвілі.

