Скандал із рестораном «Татарка» в Одесі: власник пригрозив депортацією кримськотатарському народу

Скандал із погрозами про депортацію прокоментував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаро

Власник закладів мережі харчування «Татарка» Володимир Бірюков пригрозив депортацією користувачам, які розкритикували його новий ресторан в Одесі. На конфлікт відреагували посадовці, а власник ресторану записав публічне вибачення. Про подробиці скандалу розповідає «Главком».

З чого почався скандал навколо закладу «Татарка»

В Одесі почав працювати у тестовому режимі новий заклад «Татарка чебуреки по-кримськи». Це один із ресторанів, який також є у Києві. На новій сторінці закладу з'явилися дописи, де користувачі розкритикували концепцію, меню та назву ресторану.

За словами коментаторів, демонстрація культури та меню ресторану має зневажливе ставлення до кримськотатарської культури. «У мене завжди питання до ваших закладів, «Татарка, Кримська кухня», але в кримських татар немає в раціоні свинини через релігійні погляди. У вас в меню воно є. Це вже інша кухня або інша назва. Це не етично», – написала авторка.

У Facebook з’явився окремий допис, де авторка зауважила, що заклад використовує згадки про кримськотатарський народ та його культуру без поваги.

«Поки весь цивілізований світ бореться за захист корінних народів та деколонізацію, в Україні розквітає свій, внутрішній «гастрономічний колоніалізм». Неносії культури, великі ресторанні мережі та бізнесмени без жодного кримськотатарського коріння беруть наше ім’я, наші страви, загортають їх у дешеву обгортку шароварщини та заробляють на цьому мільйони», – написала вона.

Користувачі дрозритикували ресторан через зневажливе ставлення до кримськотатарської культури та кухні

Також під критику потрапило меню «Татарки». На думку користувачів, кримськотатарська кухня – це не про пиво, горілку, закуски та свинину.

«Кримськотатарська кухня не може бути фастфудом апріорі, а чебурек і янтик ніколи не буде зі свинини і закускою під горілку чи пиво. Наша гастрономія, так само як і мексиканська, варта того, щоб її захищало ЮНЕСКО, а не спотворювали малоосвічені бізнесмени», – зазначила жінка.

Реакція власника ресторану «Татарка»

Власником мережі закладів «Татарка» є Володимир Бірюков

Власником мережі закладів «Татарка» є Володимир Бірюков. Підприємець відреагував на критику з насмішкою та погрозами. Зокрема, серед відповідей Бірюкова найбільше уваги людей привернула погроза про депортацію. «Чекаємо з нетерпінням весь народ. Готуйтеся до депортації», – заявив бізнесмен.

Власник закладів мережі харчування «Татарка» Володимир Бірюков пригрозив депортацією користувачам, які розкритикували його ресторан

Реакція глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував скандал, а саме висловлювання власника закладу «Татарка» Володимира Бірюкова.

Реакція глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова

«Публічні погрози мають значення. Особливо тоді, коли йдеться про погрози, спрямовані не на окремих людей, а на цілий народ. Днями у соціальних мережах пролунала заява Володимира Бірюкова – власника «ФОП Бірюков Володимир Євгенійович» (суб'єкта господарювання, зареєстрованого відповідно до чинного законодавства України, що здійснює продаж товарів дистанційним способом через інтернет-магазин на сайті tatarka.com.ua). У відповідь на критику на свою адресу він публічно озвучив погрозу «депортації» кримськотатарського народу», – зазначив посадовець.

Коментар депутатки Таміли Ташевої

Депутатка Таміла Ташева на тлі конфлікту з рестораном «Татарка» наголосила на тому, що депортація кримськотатарського народу у 1944 році була визнана геноцидом, тож погрози новою депортацією є «наругою над пам'яттю».

Коментар депутатки Таміли Ташевої

«У відповідь на критику та зворотний звʼязок ця особа дозволила собі публічно погрожувати кримськотатарському народу новою депортацією. Депортація 1944 року – це страшний злочин комуністичного режиму та визнаний геноцид, який забрав життя майже половини нашої нації. Сьогодні, коли наш дім окупований росіянами, а корінний народ знову зазнає жорстоких репресій, погрожувати повторенням трагедії – це свідома наруга над пам'яттю. Ми нікому не дозволимо глумитися над постраждалими», – зазначила депутатка.

Айдер Муждабаєв звернувся до СБУ на тлі заяв власника «Татарки»

Український журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв теж висловився про заяву Володимира Бірюкова. Він закликав СБУ та Офіс Генерального прокурора відкрити провадження за публічні заклики до повторення геноциду киримли за статтею «розпалення національної ворожнечі».

Журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв висловився про заяву Володимира Бірюкова

«Корінний народ Криму має готуватися до останнього геноциду, щоб просто не заважати фейковій мережі «кримської кухні» «Татарка» – чебуреки по-кримськи – без питань від відвідувачів продавати чібереки зі свининою, яких у Криму ніколи не було», – йдеться у дописі.

Вибачення від власника ресторанів «Татарка»

Володимир Бірюков записав публічне вибачення перед кримськотатарським народом

Коли скандал набрав розголосу, Володимир Бірюков записав публічне вибачення перед кримськотатарським народом та користувачкою, у відповідь якій він пригрозив депортацією.

«Я цієї ночі допустив дуже тяжку помилку для себе і дуже хочу виправити її. В одному коментарі допустив велику помилку, де звертався до кримської татарки Ніяри Юнусової зі словами щодо депортації. Я хочу сказати, що це була особиста сварка в коментарях і не треба було говорити це слово. Я хочу перепросити у Ніяри і у всього кримськотатарського народу, що я допустив це слово. Я його не знаю, але вимовив. Це моя помилка, я її визнаю, прошу вибачення перед усіма. Не тримайте на мене зла», – висловився чоловік.

Нагадаємо, 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Це – День боротьби за права кримських татар. Їх депортація в травні 1944 року – один із найбільших злочинів радянського режиму, геноцид корінного народу півострова.