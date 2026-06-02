Історична загадка. У Єрусалимі археологи натрапили на гігантський тунель у скелі (відео, фото)

Підземний тунель у Єрусалимі
фото: Іaa.org
Невідомий підземний тунель змусив науковців замислитися та висунути низку теоррій про його походження

У Єрусалимі археологи під час розкопок натрапили на підземний тунель, який викликав чимало запитань у науковців. Експерти й досі не можуть дізнатися головну таємницю цієї історичної знахідки. Про це пише «Главком» із посиланням на Управління старожитностей Ізраїлю.

Археологічні розкопки відбувалися неподалік від поселення Рамат-Рахель, яке є археологічною пам’яткою на півдні Єрусалима. Археологи спочатку знайшли скелясту місцевість та природну карстову порожнину, де й виявили вирубаний тунель всередині скелі.

Дослідники з’ясували, що довжина тунелю сягає 50 метрів, однак його частина засипана породою через обвали. Тож, на яку відстань насправді простягається тунель, залишається загадкою.

Коли археологи розчищали тунель, вони встановили його приблизний розмір. Тож в окремих місцях висота тунелю сягає близько п’яти метрів, а ширина трьох.

Також фахівці зауважили, що для створення такого тунелю треба було докласти чимало зусиль та ресурсів. Однак головним питанням, на яке науковці досі не знайшли відповіді є призначення тунелю.

Одна з гіпотез вчених про призначення тунелю є те, що споруда могла служити для давньої системи водопостачання або для пошуку води.

Також припускається, що тунель використовували у сільськогосподарських та виробничих цілях. Проте наразі найбільш ймовірною версією є використання тунелю для видобутку крейдяних порід. Зокрема, про це свідчать уламки породи та шахта, яку могли використовувати для вентиляції. Проте це лише припущення, які не мають точного та наукового підтвердження.

Ще однією загадкою знайденого тунелю є його вік, який також не встановлено. До того ж під час розкопок археологи не знайшли ніяких вказівок й артефактів, які допомогли б дізнатися вік тунелю. Проте неподалік від цієї знахідки розташовані інші археологічні пам'ятки, де були знайдені сліди поселень від залізного віку до ісламського періоду.

Нагадаємо, у Сербії виявили незвичне поховання, що може змінити історію бронзового віку на Балканах.  Археологи виявили гробницю в районі Шлюнкара-Земун. Біля черепа вони знайшли золоту діадему з декоративною перфорацією та отворами для кріплення. Такі прикраси могли свідчити про те, що похована людина за життя мала високий статус. 

