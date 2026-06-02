«Не знаю, як тут живуть люди». Українка розкрила правду про медицину в США

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Блогерка з України поділилася досвідом життя у США
фото: скриншот Іnstagram/korobskavibes
Українка Альона Коробська, яка вже чотири роки мешкає у США, поскаржилася на медицину у цій країні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео українки в Іnstagram.

Блогерка зауважила, що вона не розуміє, як живуть іммігранти у США. На думку українки, медицина у США «провальна». За її словами, вчасно отримати медичну допомогу в Америці вкрай складно.

«Іммігранти, які живуть в США, я не знаю, як ви тут виживаєте. Але реально медицина мене настільки тут вже дістала. Це така болюча для мене тема, така тупа. Яка економіка, скільки тут грошей. Але настільки вони побудували провальну медицину. Абсолютно тобі тут ніхто нічим не допоможе», – сказала Альона Коробська.

За словами жінки, у США лікарі отримують значний дохід завдяки страхуванню та лікам, які виписують пацієнтам. «У лікаря тут одна ціль. Коли ти приходиш на прийом до лікаря й в нього є 10 хвилин на тебе, Він має ціль – якомога скоріше посадити тебе на препарати на постійній основі. Лікарі тут безвідповідальні. Так, вони ціняться. Так, вони заробляють шалені гроші. Але вони їх заробляють на страховках, на людях і на препаратах, які вони виписують», – вважає українка.

Щоб зробити у США операцію, чи пройти інші обстеження, як МРТ чи УЗД, доведеться заплатити чималу суму попри наявність страхування. «Тому, на жаль, я не знаю, як ви тут виживаєте. Але для мене медицина це просто жесть. Я не знаю, як тут люди живуть», – додала блогерка.

Українка також зауважила, коли до американських лікарів звертаються зі скаргами на головний біль, пацієнтам можуть призначити антидепресанти, як і в багатьох інших випадках. Тому вона часто звертається до лікарів з інших країн, або за онлайн-консультаціями до українських фахівців.

Нагадаємо, українка Ярослава, яка мешкає в Каліфорнії та транслює своє життя за кордоном у соцмережах, розповіла, скільки грошей вона витратила на переїзд до США. За словами блогерки, вона здивувалася через суму, яку їй із чоловіком довелося витратити на переїзд до США. Найбільше коштів у новій країні потребувала оренда житла.

