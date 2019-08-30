Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Главком

Гарант продемонстрировал широкий спектр эмоций

Президент Владимир Зеленский принял участие первом в заседании Верховной Рады. Гарант выступил с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Также Зеленский присутствовал во время рассмотрения вопроса о назначении нового состава Кабинета министров.

Все время пребывания в Раде Зеленский демонстрировал неподдельные эмоции, которые удалось зафиксировать журналистам.