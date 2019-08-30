Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Главком
Гарант продемонстрировал широкий спектр эмоций
Президент Владимир Зеленский принял участие первом в заседании Верховной Рады. Гарант выступил с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.
Также Зеленский присутствовал во время рассмотрения вопроса о назначении нового состава Кабинета министров.
Все время пребывания в Раде Зеленский демонстрировал неподдельные эмоции, которые удалось зафиксировать журналистам.
Фото: Макс Левин, lb.ua
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