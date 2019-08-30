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    Жизнь

    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)

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    <div class="alt">Президент Украины Владимир Зеленский</div> <div class="copy">Фото: Главком</div> - Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Президент Украины Владимир Зеленский
    Фото: Главком

    Гарант продемонстрировал широкий спектр эмоций

    Президент Владимир Зеленский принял участие первом в заседании Верховной Рады. Гарант выступил с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

    Также Зеленский присутствовал во время рассмотрения вопроса о назначении нового состава Кабинета министров.

    Все время пребывания в Раде Зеленский демонстрировал неподдельные эмоции, которые удалось зафиксировать журналистам.

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    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)
    Фото: Макс Левин, lb.ua

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    Владимир Зеленский
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