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    Жизнь

    «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела

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    <p>Ирена Карпа</p> <p>instagram.com/qarpa/</p> - «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела

    Ирена Карпа

    instagram.com/qarpa/

    Артистка порадовала поклонников откровенным снимком

    Популярная украинская писательница и певица Ирена Карпа показала идеальную фигуру на лазурном побережье юга Франции.

    Эпатажная артистка позировала в одних только трусиках, прикрыв грудь рукой. Откровенным снимком Ирена поделилась в Инстаграме и в подписи к фото рассказала, как ей удается сохранять отличную фигуру.

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    «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела
    «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела
    «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела
    «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела
    «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела
    «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела
    «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела
    «Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела
    instagram.com/qarpa/

    «Секрет идеального тела на этой фотке – вовремя втянутое пузо и обматюканый (на французском, правда) мой инстахазбенд… И так вот, подозреваю, во всех инстаграмных дев и фитнес-няш: чуть не туда ракурс, и уже ты отличница физмата, а не секси-мазафака», - пораасуждала о женской красоте Карпа.

    Ранее сообщалось, что Ирена Карпа сыграла свадьбу с потомком Гюго

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    певица
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