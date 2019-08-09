«Вовремя втянула пузо»: обнаженная Ирена Карпа раскрыла секрет идеального тела



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Ирена Карпа instagram.com/qarpa/

Артистка порадовала поклонников откровенным снимком

Популярная украинская писательница и певица Ирена Карпа показала идеальную фигуру на лазурном побережье юга Франции.

Эпатажная артистка позировала в одних только трусиках, прикрыв грудь рукой. Откровенным снимком Ирена поделилась в Инстаграме и в подписи к фото рассказала, как ей удается сохранять отличную фигуру.

«Секрет идеального тела на этой фотке – вовремя втянутое пузо и обматюканый (на французском, правда) мой инстахазбенд… И так вот, подозреваю, во всех инстаграмных дев и фитнес-няш: чуть не туда ракурс, и уже ты отличница физмата, а не секси-мазафака», - пораасуждала о женской красоте Карпа.

Ранее сообщалось, что Ирена Карпа сыграла свадьбу с потомком Гюго



