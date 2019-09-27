Воздвижения Креста Господня: традиции и запреты



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В праздник Воздвижения православные почитают главный символ христианства - крест, на котором был распят Иисус

Воздвижения Креста Господня православные отмечают 27 сентября (14 сентября по старому стилю). Это большой церковный праздник, который относится к особым двунадесятых, имеет один день передпразництва и еще семь - попразництва.

Полное название праздника - Воздвижения честного и животворящего Креста Господня, а в народе его называют Воздвижения или Сдвиг.

История

Впервые праздник стали отмечать в IV веке после освящения храма Воскресения Господня, построенного святым Константином Великим на Голгофе в Иерусалиме. 14 сентября (старый стиль) 335 года состоялось торжественное воздвижение найденного Креста Господня, на котором распяли Иисуса Христа.

Крест обнаружила мать императора Константина Великого Елена, когда приехала в Палестину. При раскопках нашли пещеру Гроба Господня, а у нее - три креста. У одного из них, согласно легендам, исцелилась от болезней одна женщина, а умерший человек воскрес после прикосновения к кресту. После этого и был определен тот самый крест, на котором распяли Спасителя.

В VII веке персидский царь Хосров II разбил греческое войско и разграбил Иерусалим, а Крест Иисуса Христа отвез в Персию. Там святыня находилась 14 лет - Крест вернул назад император Ираклий I. Как гласят предания, перед воротами в город около Голгофы ему явился Ангел и преградил путь, и зайти в Иерусалим удалось только сняв с себя корону и надев простую одежду.

В Православной церкви Украины отметили, что в дни Воздвижения Креста Господня соединились два события: распятие Иисуса Христа и его воскресения. Это - свидетельство того, что после земных страданий в борьбе против зла и греха приходит очистки, прощение, слава воскресения и величие Божьей милости.

В церквях и храмах священники во время богослужений на Воздвижение поднимают крест высоко над собой, чтобы все прихожане его видели.

Приметы на Воздвижение Креста Господня

Считается, что в этот день обязательно нужно посетить церковь и прочитать молитвы Животворящий Крест Господень и Символ веры.

Наши предки считали, что накануне этого праздника нечистая сила пытается навредить людям как можно больше. От зла и беды защищались молитвами и оберегами. Также придерживались ряда важных правил, чтобы уберечься от злых духов и их козней.

Верили, что в этот день нельзя заходить в лес, где беззаботных нарушителей мог ждать леший.

Также в народе бытовала традиция оставлять дома нетронутым какое-то блюдо - с помощью этого угощения задабривали домового, чтобы он присматривал за очагом, помогал по хозяйству и берег жилье. Кроме того, его просили отгонять беды и зло от маленьких детей в семье.

Кстати, иметь кота в доме в этот праздник считалось хорошей приметой и обещало изобилие всем домочадцам - таким образом животные принимали на себя некоторые «функции" домового.

В то же время считалось дурным предзнаменованием увидеть змею 27 сентября на праздник - гад олицетворял нечисть и встреча обещала большую беду.

Запреты

27 сентября новых дел не начинают, чтобы потом в убытках не жить.

Запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения.

Желательно не устраивать шумных застолий и бурных развлечений.

В этот день прячутся в норы змеи, ужи и ящерицы, поэтому запрещалось в лес ходить - чтобы змея не затянула в свою яму.

Не рекомендуется занимать деньги, чтобы не понести убытки.

Запрещено работать на земле, иначе на будущий год урожай не созреет.

На Воздвиженье нельзя нарушать пост, и хозяйки накрывали стол «скромными» блюдами без мясного.

Предки верили, что плохие мысли в этот день могут принести болезни и отогнать удачу - запрещалось спорить и ссориться на праздник.

Также на Воздвижение считали грехом отказать кому-то, кто нуждается в помощи, было принято давать милостыню и угощать нищих пищей. Верили, что доброта обязательно вернется к вам с утроенной щедростью.

Приметы