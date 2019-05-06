Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам



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Стимуляция будет произведена, если герцогиня Сассекская не родит сама в течение двух суток

Герцогиня Сассекская не выходит в свет уже 50 дней. Общественность периодически будоражат некоторые события, которые якобы свидетельствуют о том, что Меган Маркл уже родила своего первенца, ведь ранее сообщалось, что приблизительная дата родов – конец апреля. Однако официальные представители британской королевской семьи все слухи опровергают, пишет Daily Mail

Если раньше Меган заявляла, что собирается рожать дома, то сейчас ее планы ставятся под большой вопрос. Дело в том, как , задержка с родами может привести к тому, что герцогиню начнут стимулировать лекарственными препаратами. Издание отмечает, что если роды не начнутся в ближайшие двое суток, жена принца Гарри родит в больнице Фримли Парк в Суррее.

Здесь свою роль играет и возраст будущей мамы. В обычных условиях, если и мама, и малыш чувствуют себя хорошо, роженице могут позволить «переходить» около двух недель и дать возможность женщине родить самостоятельно. Но это не касается возрастных будущих мам. А Меган уже 37 лет.