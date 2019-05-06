  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

    • Розсилка
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

    Стимуляция будет произведена, если герцогиня Сассекская не родит сама в течение двух суток

    Герцогиня Сассекская не выходит в свет уже 50 дней. Общественность периодически будоражат некоторые события, которые якобы свидетельствуют о том, что Меган Маркл уже родила своего первенца, ведь ранее сообщалось, что приблизительная дата родов – конец апреля. Однако официальные представители британской королевской семьи все слухи опровергают, пишет Daily Mail

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
    instagram.com/mrsmeghanmarkle

    Если раньше Меган заявляла, что собирается рожать дома, то сейчас ее планы ставятся под большой вопрос. Дело в том, как , задержка с родами может привести к тому, что герцогиню начнут стимулировать лекарственными препаратами. Издание отмечает, что если роды не начнутся в ближайшие двое суток, жена принца Гарри родит в больнице Фримли Парк в Суррее.

    Здесь свою роль играет и возраст будущей мамы. В обычных условиях, если и мама, и малыш чувствуют себя хорошо, роженице могут позволить «переходить» около двух недель и дать возможность женщине родить самостоятельно. Но это не касается возрастных будущих мам. А Меган уже 37 лет.

    Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ