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Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі
Безугла звинуватила нардепа Олександра Федієнка у корупції
фото з відкритих джерел

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки подав до суду на Марʼяну Безуглу через її висловлювання

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження щодо народної депутатки Марʼяни Безуглої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на парламентаря Олександра Федієнка.

«У жовтні 2024 року я подав заяву до прокуратури щодо можливого втручання народної депутатки Мар’яни Безуглої в мою діяльність як державного службовця. На мою думку, її дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення. Позитивне рішення за результатами розгляду цієї заяви надійшло лише зараз», – каже він.

Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі фото 1
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі фото 2
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі фото 3

Політик наголосив, що висловлювання нардепки «грубо порушила» його права. «Це змусило мене вдатися до публічного захисту та звернути увагу відповідних органів, у тому числі суду, на цю ситуацію», – додав парламентар.

За словами Федієнка, жодна особа не має права порушувати основоположні права людини чи втручатися в діяльність комітету з питань національної безпеки, особливо під час війни, намагаючись дискредитувати його роботу.

Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі фото 4

«Коли народний депутат бездоказово й публічно звинувачує колегу у створенні корупційних схем, або участь у злочинній діяльності – це вже не просто відсутність стриманості, а цілеспрямована провокація. І така поведінка має мати юридичні наслідки. Емоції слід контролювати – особливо тим, хто представляє державу», – пояснив він.

Нагадаємо, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявляв, що подасть в суд на нардепку Мар’яну Безуглу щодо захисту своєї честі, гідності та репутації. Відповідну заяву опублікував у Facebook. Безугла звинуватила нардепа у корупції.

Раніше народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила у хабарництві тодішнього начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та направила запит до Державного бюро розслідувань. Вона заявила, що нібито на її офіційне звернення у ДБР відреагували «ухильно». За її словами, у відомстві повідомили, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.

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Теги: Мар’яна Безугла депутат

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