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Улюблена страва королеви Камілли коштує всього 65 грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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фото з відкритих джерел

Однією з улюблених страв представниці королівської родини є квасоля на тості

Британська королева-консорт Камілла зізналася, що надає перевагу класичним та улюбленим сімейним стравам, а не «вибагливим» або «складним» рецептам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Express.

Однією з улюблених страв представниці королівської родини є квасоля на тості. Камілла зазначила, що їй до вподоби саме простота цієї страви, але квасоля має бути саме марки Heinz.

Квасолю та тості їдять майже всі британці, оскільки вона дуже дешева і проста у приготуванні. Наприклад, буханка цільнозернового хліба з лінійки Waitrose essential обійдеться в 35 пенсів, а банка квасолі Heinz – у 80 пенсів. Загальна вартість такої вечері становить лише 1,15 фунта (близько 65 грн).

Улюблена страва королеви Камілли коштує всього 65 грн фото 1

Нагадаємо, раніше королівський кухар розкрив секрет незвичайного сніданку принцеси Діани. Як відомо, принцеса Діана страждала на булімію, розлад харчової поведінки, тому приділяла раціону особливу увагу. Діана починала свій день не з вівсянки, як це заведено у монарших осіб. «Ідеальним англійським сніданком» леді Ді були запечені боби, цілу банку яких принцеса Діана з'їдала вранці.

А покійна королева Єлизавета II часто їла на обід смажену камбалу на подушці з припущеного шпинату або цукіні. Вона також дуже любила філе з соусом із грибів та віскі на вечерю, особливо у поєднанні з олениною.

А улюблений рецепт сніданку короля Чарльза – це яєчня в духовці з сиром.

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Теги: рецепт Велика Британія їжа

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