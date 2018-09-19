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    Шоу-биз

    Настоящий романтик: Джастин Бибер устроил концерт для Хейли Болдуин возле Букингемского дворца

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    Джастин Бибер и Хейли Болдуин - Настоящий романтик: Джастин Бибер устроил концерт для Хейли Болдуин возле Букингемского дворца
    Джастин Бибер и Хейли Болдуин

    Молодожены Джастин Бибер и Хейли Болдуин в данный момент находятся в Лондоне

    Как ранее сообщал Scotch, Алекс Болдуин официально подтвердил, что Джастин Бибер и Хейли узаконили свои отношения.

    Радостной новостью голливудский актер поделился во время церемонии вручения премии «Эмми» 

    «Да, они сбежали и заключили брак! Не знаю, как сейчас обстоят у них дела. Мы постоянно переписываемся с Хейли, но вот самого Джастина я видел только однажды. Хотя я не беспокоюсь, у Хейли прекрасный отец, который знает, как лучше», - прокомментировал ситуацию Алек в интервью изданию Access на красной дорожке церемонии.
    А на днях стало известно, что молодожены находятся в Великобритании. Но что их туда привело - медовый месяц или работа - неизвестно.
    Позавчера их заметили за поцелуями в одном из парков, а вчера Джастин дал уличный концерт. Прямо у стен Букингемского дворца певец исполнил несколько своих композиций под гитару. И хотя вокруг него собралась внушительная толпа поклонников, очевидцы говорят, пел он только для Хейли.
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    Justin Bieber singing in front of Buckingham Palace today! #shook #lucky #justinbieber #streetconcert

    Публикация от @ michael_kmlg

    Джерело: Hello!

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