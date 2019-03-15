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    Жизнь

    Вячеслав Кириленко назвал Maruv «подругой регионалов»

    • Розсилка
    Maruv и Вячеслав Кириленко - Вячеслав Кириленко назвал Maruv «подругой регионалов»
    Maruv и Вячеслав Кириленко
    segodnya.ua/Liga.net

    Вице-премьер вспомнил о певице на заседании Верховной Рады

    Во время вчерашнего заседания Верховной Рады вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко назвал певицу Maruv «подругой бывших регионалов». 

    Такая фраза прозвучала во время спора Вячеслава Кириленко и депутата от Оппозиционного блока Василием Нимченко.  В ходе словесной перепалки, вице-премьер-министр сказал следующее:

    «Я сочувствую, что ваша подруга не поехала на Евровидение.  (имея в виду певицу Maruv, которая победила в Нацотборе-2019, но отказалась от участия, - прим.ред). Но, как говорит НОТУ, отказалась ехать на Евровидение в пользу гастролей в России. Как говорили древние греки, подобное стремится к подобному. Вот вы точно такие же российские гастролеры, только ваши гастроли не там на площадках, а в Верховной Раде».

    Напомним, что в этом году Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе. Причиной стали отказы исполнителей ехать в Израиль из-за чрезмерной политизации Нацотбора-2019. 

    Стоит отметить, что если победа достанется представителю России, то Украина может отказаться от участия в конкурсе и в следующем году

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