Вячеслав Кириленко назвал Maruv «подругой регионалов»
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Розсилка
Вице-премьер вспомнил о певице на заседании Верховной Рады
Во время вчерашнего заседания Верховной Рады вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко назвал певицу Maruv «подругой бывших регионалов».
Такая фраза прозвучала во время спора Вячеслава Кириленко и депутата от Оппозиционного блока Василием Нимченко. В ходе словесной перепалки, вице-премьер-министр сказал следующее:
«Я сочувствую, что ваша подруга не поехала на Евровидение. (имея в виду певицу Maruv, которая победила в Нацотборе-2019, но отказалась от участия, - прим.ред). Но, как говорит НОТУ, отказалась ехать на Евровидение в пользу гастролей в России. Как говорили древние греки, подобное стремится к подобному. Вот вы точно такие же российские гастролеры, только ваши гастроли не там на площадках, а в Верховной Раде».
Стоит отметить, что если победа достанется представителю России, то Украина может отказаться от участия в конкурсе и в следующем году.