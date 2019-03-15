Вячеслав Кириленко назвал Maruv «подругой регионалов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Maruv и Вячеслав Кириленко segodnya.ua/Liga.net

Вице-премьер вспомнил о певице на заседании Верховной Рады

Во время вчерашнего заседания Верховной Рады вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко назвал певицу Maruv «подругой бывших регионалов».

Такая фраза прозвучала во время спора Вячеслава Кириленко и депутата от Оппозиционного блока Василием Нимченко. В ходе словесной перепалки, вице-премьер-министр сказал следующее:

«Я сочувствую, что ваша подруга не поехала на Евровидение. (имея в виду певицу Maruv, которая победила в Нацотборе-2019, но отказалась от участия, - прим.ред). Но, как говорит НОТУ, отказалась ехать на Евровидение в пользу гастролей в России. Как говорили древние греки, подобное стремится к подобному. Вот вы точно такие же российские гастролеры, только ваши гастроли не там на площадках, а в Верховной Раде».