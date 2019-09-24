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    Жизнь

    Вышел первый полноценный трейлер фильма по сериалу «Во все тяжкие»

    • Розсилка
    Вышел первый полноценный трейлер фильма по сериалу «Во все тяжкие»

    Премьера уже 11 октября на Netflix

    Netflix опубликовал двухминутный трейлер к фильму «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (El Camino: A Breaking Bad Movie), снятому по мотивам «Во все тяжкие».

    Лента продолжает события, на которых остановился сериал: Джесси Пикман освобождается из нацистского плена и отправляется к своим друзьям Барсуку и Тощему Питу. Его разыскивает полиция как подозреваемого в перестрелке.

    Фанаты уже гадают, что за мужчина мелькает в конце трейлера и увидим ли мы Уолтера Уайта? С учетом того, что в фильме появится Майк Эрмантраут (Джонатан Бэнкс), погибший в пятом сезоне, — все возможно.

    Премьера «Эль Камино» состоится 11 октября на Netflix.

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