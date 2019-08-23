Вышел первый тизер фильма о домогательствах с Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон



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Картина появится на экранах уже в конце этого года

Студия Lionsgate выпустила первый тизер фильма Bombshell, основанного на реальной истории о домогательствах на новостном канале Fox News.

В 2016 году сотрудницы телеканала обвинили своего руководителя Роджера Эйлса в харассменте: Гретхен Карлсон (Николь Кидман) подала иск против Эйлса, вынудив его уйти в отставку. К ее обвинениям присоединилась Мегин Келли, в которую на экране перевоплотилась Шарлиз Терон, изменившись до неузнаваемости.

Для Марго Робби фильм станет второй громкой премьерой в этом году. Напомним, звезда исполнила роль Шэрон Тейт в фильме Таранатино «Однажды в Голливуде».

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