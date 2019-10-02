Вышел трейлер фильма «Хищные птицы» о Харли Квинн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В украинский прокат лента должна выйти 6 февраля 2020 года

Вышел трейлер фильма «Хищные птицы», который рассказывает личную историю Харли Квинн (ее роль, как и в «Отряде самоубийц», исполнила голливудская актриса Марго Робби).

По сюжету Харли Квинн рассталась с Джокером. Она собирает отряд девушек, вместе с которыми будет бороться с криминальным боссом Романом Сайонисом (Юэн Макгрегор) и его помощником Виктором Засом (Крис Мессина).

Единомышленницы главной героини – Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско). Повестку girl power закольцовывает режиссер Кэти Янь.

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