  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Вышел трейлер фильма «Хищные птицы» о Харли Квинн

    • Розсилка
    Вышел трейлер фильма «Хищные птицы» о Харли Квинн

    В украинский прокат лента должна выйти 6 февраля 2020 года

    Вышел трейлер фильма «Хищные птицы», который рассказывает личную историю Харли Квинн (ее роль, как и в «Отряде самоубийц», исполнила голливудская актриса Марго Робби).

    По сюжету Харли Квинн рассталась с Джокером. Она собирает отряд девушек, вместе с которыми будет бороться с криминальным боссом Романом Сайонисом (Юэн Макгрегор) и его помощником Виктором Засом (Крис Мессина).

    Единомышленницы главной героини – Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско). Повестку girl power закольцовывает режиссер Кэти Янь.

     Читайте также: Настя Каменских занимается сексом с Потапом в аэропортах
    трейлер актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ