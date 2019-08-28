  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли

    • Розсилка
    Тимоти Шаламе - Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Тимоти Шаламе

    Сюжет фильма частично основан на пьесах Уильяма Шекспира

    Netflix выпустил первый трейлер исторической драмы «Король» с Тимоти Шаламе в главной роли.

    Сюжет фильма частично основан на пьесах Уильяма Шекспира. Главный герой – принц Хэл, который вынужден после смерти отца взять управление страной на себя, хотя совершенно этого не хочет. После коронации он становится Генрихом V, учится решать государственные вопросы, плести интриги и управлять огромным войском.

    Во время Столетней войны в битве при Азенкуре Генрих одержит победу над французами и получит в жены дочь короля Карла VI Безумного – Екатерину. Однако война на этом не закончится.

    Кроме Тимоти Шаламе в фильме снялись Роберт Паттинсон, дочь Джонни Деппа - Лили-Роуз Депп, Джоэл Эджертон и другие. Режиссером картины выступил Дэвид Мишо («Ровер» и «Машина войны»).

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли
    Лили-Роуз Депп

     Читайте также: Настя Каменских продемонстрировала роскошное тело в бикини

     

    трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ