Вышел трейлер фильма «Король» с Тимоти Шаламе и дочерью Джонни Деппа в главной роли



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Тимоти Шаламе

Сюжет фильма частично основан на пьесах Уильяма Шекспира

Netflix выпустил первый трейлер исторической драмы «Король» с Тимоти Шаламе в главной роли.

Сюжет фильма частично основан на пьесах Уильяма Шекспира. Главный герой – принц Хэл, который вынужден после смерти отца взять управление страной на себя, хотя совершенно этого не хочет. После коронации он становится Генрихом V, учится решать государственные вопросы, плести интриги и управлять огромным войском.

Во время Столетней войны в битве при Азенкуре Генрих одержит победу над французами и получит в жены дочь короля Карла VI Безумного – Екатерину. Однако война на этом не закончится.

Кроме Тимоти Шаламе в фильме снялись Роберт Паттинсон, дочь Джонни Деппа - Лили-Роуз Депп, Джоэл Эджертон и другие. Режиссером картины выступил Дэвид Мишо («Ровер» и «Машина войны»).

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