Вышел трейлер второго сезона сериала «Охотники за разумом» от Netflix



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

В новом сезоне появляется основатель секты убийц Чарльз Мэнсон

Netflix показали трейлер второго сезона сериала «Охотники за разумом», который выйдет 16 августа 2019 года.

В новом сезоне уже знакомые зрителям агенты ФБР Холден Форд (Джонатан Грофф) и Билл Тенч (Холт Маккэллани) возьмутся за расследование убийств детей, случившихся в 1970—1980-х годах. Режиссером второго сезона, как и в случае с первым, выступит Дэвид Финчер, а компанию ему составят Эндрю Доминик и Карл Франклин.

Напомним, что сериал «Охотники за разумом» создан на основе книги «Охотник за разумом: В элитной команде следователей ФБР» Джона Дугласа и Марка Олшакера. Джон Дуглас сам был агентом ФБР, а его работа, которую он проводил вместе с коллегой Робертом Ресслером, стала основой для последующей практики ФБР по составлению психологических портретов преступников.