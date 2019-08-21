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    Жизнь

    Warner Bros. объявила о съемках четвертой «Матрицы» с Киану Ривзом

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    Warner Bros. объявила о съемках четвертой «Матрицы» с Киану Ривзом

    Режиссером будет Лана Вачовски

    Студия Warner Bros. объявила, что снимет четвертую часть франшизы «Матрица». Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а Лана Вачовски станет продюсером, сценаристом и режиссером фильма. Об сообщает Variety.

    Детали сюжета неизвестны. Остается под вопросом, кто сыграет Морфеуса, роль которого в трилогии исполнил Лоуренс Фишберн. Источники издания говорят, что в перезапуск могут взять молодого актера.

    Первая часть культовой франшизы вышла в 1999 году. Все три части, написанные и снятые сестрами Вачовски, собрали в прокате в общей сложности более $1,6 миллиарда.

    Съемки четвертой части стартуют в 2020 году.

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