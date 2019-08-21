Warner Bros. объявила о съемках четвертой «Матрицы» с Киану Ривзом



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Режиссером будет Лана Вачовски

Студия Warner Bros. объявила, что снимет четвертую часть франшизы «Матрица». Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а Лана Вачовски станет продюсером, сценаристом и режиссером фильма. Об сообщает Variety.

Детали сюжета неизвестны. Остается под вопросом, кто сыграет Морфеуса, роль которого в трилогии исполнил Лоуренс Фишберн. Источники издания говорят, что в перезапуск могут взять молодого актера.

Первая часть культовой франшизы вышла в 1999 году. Все три части, написанные и снятые сестрами Вачовски, собрали в прокате в общей сложности более $1,6 миллиарда.

Съемки четвертой части стартуют в 2020 году.

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