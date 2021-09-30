Я одной ногой в могиле. Российский певец Андрей Губин сделал громкое признание

Артист считает себя великомучеником

Российский поп-певец Андрей Губин признался в желании умереть. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что артист долгое время мучается от левосторонней прозопалгии. Это состояние вызывает болевые ощущения по всему телу. Сам исполнитель сказал, что он будто «гниет заживо». Губин потратил почти все свои деньги на врачей, однако те не предложили ему эффективного лечения.

«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», — заявил 47-летний Губин.

Он пожаловался, что начал шепелявить из-за шатающихся зубов, и предположил, что причина его состояния кроется не в стрессе, а в его спортивном прошлом, из-за которого у певца накопилось множество травм.

«Я считаю себя великомучеником. Вот вы думаете, великомученики, они где-то там, Серафим Саровский или что-то такое? Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин. Вы посмотрите на мои фотографии тогда и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит», — высказался артист.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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