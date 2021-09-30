  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Дэниэл Крэйг едва не сорвал съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актер Дэниэл Крэйг и рестлер Дэйв Батиста - Дэниэл Крэйг едва не сорвал съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
    Актер Дэниэл Крэйг и рестлер Дэйв Батиста

    Главным пострадавшим оказался коллега актера

    Именитый рестлер Дэйв Батиста снимался в картине «007: Спектр» в 2015 году, и во время одной из боевых сцен Дэниэл Крэйг перешел все границы.

    Главная звезда последних фильмов о Джеймсе Бонде не рассчитал силы и слишком сильно ударил Батисту по лицу. Ранее Крэйг говорил, что не хочет связываться с Дэйвом вовсе, ведь очень опасается его. Потому неудивительно, что агент 007 ретировался со съемочной площадки, наплевав на съемки.

    «Я услышал этот хруст [сломанного носа], закричал: “О мой бог” — и тут же убежал. Я думал, что он меня догонит и даст сдачи», — приводят слова Крэйга в Screenrant.

    screenshot_28_25

    Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

    По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

    Читайте также: Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)

    .

    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дэниэл Крэйг едва не сорвал съемки нового фильма о Джеймсе Бонде