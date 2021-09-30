Дэниэл Крэйг едва не сорвал съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Главным пострадавшим оказался коллега актера

Именитый рестлер Дэйв Батиста снимался в картине «007: Спектр» в 2015 году, и во время одной из боевых сцен Дэниэл Крэйг перешел все границы.

Главная звезда последних фильмов о Джеймсе Бонде не рассчитал силы и слишком сильно ударил Батисту по лицу. Ранее Крэйг говорил, что не хочет связываться с Дэйвом вовсе, ведь очень опасается его. Потому неудивительно, что агент 007 ретировался со съемочной площадки, наплевав на съемки.

«Я услышал этот хруст [сломанного носа], закричал: “О мой бог” — и тут же убежал. Я думал, что он меня догонит и даст сдачи», — приводят слова Крэйга в Screenrant.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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