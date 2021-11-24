Японская принцесса отреклась от титула из-за любви, и теперь скупается в супермаркете (фото)

Женщина переехала жить в Нью-Йорк

Бывшая японская принцесса Мако, которая отреклась от титула и отказалась от $140 млн, женившись на простолюдине Кее Комуро, начала новую жизнь в Америке. 30-летнюю женщину сфотографировали во время шопинга в одном из нью-йоркских хозяйственных супермаркетов. Племянница императора Нарухито покупала бумажные полотенца, вешалки для одежды и т.д. Никакой охраны при ней не было, пишет The Daily Mail.

В США Мако прилетела только 14 ноября. Ведь, как известно, первоначально бывшая принцесса должна была получить первый в своей жизни паспорт.

Женщина еще не успела освоиться в городе и, как отмечает издание, она немного заблудилась и ходила с пакетами туда-сюда, пока не нашла правильный путь домой. Но сильно испуганной не выглядела.

Мако и Кэй поселились на Манхэттене, в сравнительно скромной съемной квартире с одной спальней. Жилье обходится паре примерно в 4 тысячи долларов в месяц. Напомним, Комуро работает в юридической фирме. Чем планирует в будущем заниматься его супруга, пока неизвестно.

Ране известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Стало известно, что им теперь запрещено.

Известная телеведущая и супруга министра обороны Алексея Резникова Юлия Зорий в программе «Светская жизнь» рассказала, что начала изучать внутренний туризм Украины, поскольку вместе с мужем они не могут путешествовать за границу. По своему статусу Резников должен постоянно быть на связи и в быстром доступе.

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