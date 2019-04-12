Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме



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instagram.com/flotus

48-летняя первая леди США выглядит потрясающе в ярком пальто цвета фуксии

Мелания и Дональд Трамп устроили в Белом Доме встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и его супругой Ким Джонсук. Для встречи гостей первая леди предпочла весенний образ — она надела розовое пальто цвета фуксии с поясом Louis Vuitton и лодочки на высоком каблуке от любимого бренда — Christian Louboutin.

После официальной части Мелания пообщалась с Ким Джонсук, о чем рассказала в Instagram. Супруга Дональда Трампа осталась под впечатлением от гостей: «Потрясающая встреча с президентом Мун Чжэ Ином и Ким Джонсук в Белом Доме».

В начале апреля супруга Дональда Трампа встретилась с детьми, которые растут в семьях военных. В этот день она надела клетчатую рубашку красного цвета и узкие джинсы. Макияж и прическа Трамп были традиционно безупречными — мягкие осветленные локоны и smokey-eyes.

В марте журнал The New Yorker опубликовал серию саркастичных иллюстраций, которые были посвящены семье Трамп. В ней Меланию изобразили драконом, Дональда генералом с золотыми наградами, Иванку надменной принцессой, ее мужа Джареда скользким типом, а Рика и Дональда-младшего пажами с оружием.

Джерело: graziamagazine.ru