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    Жизнь

    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме

    • Розсилка
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    instagram.com/flotus

    48-летняя первая леди США выглядит потрясающе в ярком пальто цвета фуксии

    Мелания и Дональд Трамп устроили в Белом Доме встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и его супругой Ким Джонсук. Для встречи гостей первая леди предпочла весенний образ — она надела розовое пальто цвета фуксии с поясом Louis Vuitton и лодочки на высоком каблуке от любимого бренда — Christian Louboutin.

    После официальной части Мелания пообщалась с Ким Джонсук, о чем рассказала в Instagram. Супруга Дональда Трампа осталась под впечатлением от гостей: «Потрясающая встреча с президентом Мун Чжэ Ином и Ким Джонсук в Белом Доме».

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    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    Яркая и стильная: Мелания Трамп устроила прием в Белом доме
    instagram.com/flotus

    В начале апреля супруга Дональда Трампа встретилась с детьми, которые растут в семьях военных. В этот день она надела клетчатую рубашку красного цвета и узкие джинсы. Макияж и прическа Трамп были традиционно безупречными — мягкие осветленные локоны и smokey-eyes.

    В марте журнал The New Yorker опубликовал серию саркастичных иллюстраций, которые были посвящены семье Трамп. В ней Меланию изобразили драконом, Дональда генералом с золотыми наградами, Иванку надменной принцессой, ее мужа Джареда скользким типом, а Рика и Дональда-младшего пажами с оружием.

    Джерело: graziamagazine.ru

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