«За 500 – середнячок»: экс-футболист киевского «Динамо» признался, сколько платил за секс



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Артем Милевский

Украинский форвард сделал откровенное признание

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, за сколько он покупал возможность вступить в интимные сношения.

Форвард брестского «Динамо» признался, что сумма за интимные услуги доходила до 1000 долларов.

«Сейчас вспомню: тысяча долларов. Были по $500, были по 700, были по 1 000. За тысячу приезжает чуть ли не с обложки журнала Maxim, а за 500 – ну так, середнячок. Сейчас, может, ценник возрос. Я не знаю. Дорого, но за удовольствие нужно платить. Не хочешь - не плати», - поведал Милевский в шоу «Отдушивдушу».

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