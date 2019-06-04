За Сергеем Притулой следят много женщин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинский телеведущий подсчитал своих фолловеров. В этом году их число возросло на 200 тысяч человек!

Оказалось, начиная с 2014 года Сергей проводит анализ аудитории в соцсети. В результате получаются любопытные факты: не только количество подписчиков, но и их пол, возраст, а также страны проживания. На сегодня на страницу звезды подписаны более 640 000 человек. И их число растет!

Любопытно, что большинство из тех, кто следит за ведущим Нового канала в сети, – женщины. Их, по словам ведущего, 66%. Что касается географии, то в первую тройку стран по количеству фолловеров входят Украина, Польша и США. Но не только! Среди поклонников Сергея Притулы есть даже представители Монголии!

«Среди «изюминок» - 6 подписчиков с монгольским языком интерфейса», – отметил ведущий Нового канала Сергей Притула.

Отметим, что посты ведущего также читают в Чехии, Германии, Италии и России.

В завершении публикации Сергей поблагодарил читателей за распространение и поддержку его идей, которые являются не просто «желанием высказаться».

«Спасибо вам, мои фолловеры за то, что вы всегда держите меня в тонусе. За то, что вы являетесь донорами моих волонтерских движений. За то, что репостите мои посты. Я очень рад, что вы есть в моей жизни. Хотя супруга и ругает меня за то, я слишком много времени провожу в сети. Но, я радуюсь каждый раз, когда понимаю, что мы можем быть полезны друг другу».