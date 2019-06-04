Известному телеведущему угрожают в соцсетях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Педан

Популярный телеведущий и судья шоу «Хто зверху?» Александр Педан всегда остается за кадром

Вот и сейчас идут сьемки проекта, на сцене Сергей Притула, Леся Никитюк, Сергей Бабкин, Алла Костромичева, Злата Огневич и другие звездные коллеги, а Саша сидит в тайной комнате, комментируя результаты конкурсов.

Его голос слышат зрители и участники проекта во время оглашения «вердиктов». А вот хотелось бы самому Александру хоть раз стать частью звездной команды под предводительством Сергея Притулы?

«Желание было и есть всегда, – признается Александр. – Я с удовольствием вышел бы на площадку и поиграл. Мы когда-то хотели так и сделать, но не знали, как воплотить задуманное в жизнь. Но если бы была возможность, чтобы я вышел и судил, это было бы неожиданно!»

Оказалось, что судьей такого шоу быть нелегко. Всегда есть место претензиями и обидам. Более того, Педану даже в соцсетях приходят возмущенные отзывы телезрителей.

«Мне в соцсетях часто прилетают сообщения вроде: «Ты зачем пацанов засудил? Ты что, припух? Я тебя найду!», – смеется ведущий Нового канала. – Пишут с большим количеством ошибок, и я понимаю, что так живо реагируют только дети (смеется). Это хорошо – я рад, что наша программа вызывает восторг и даже такую реакцию, ведь это говорит о том, что нас смотрят».

Несмотря на то, что будущий сезон шоу далеко не первый, капитаны женской и мужской команд до сих пор эмоционально реагируют на судейские решения Александра. Были даже случаи, когда после съемок к нему заходили Леся Никитюк или Сергей Притула и говорили, что их ребят засудили.

«Скажу честно, было, – улыбается ведущий. – Со стороны Сергея – тоже, но больше со стороны Леси. Ведь девушкам всегда кажется, что я их засудил. Были не скандалы, а определенные обиды, ведь они считали, что можно было на что-то закрыть глаза».

Судья «Хто зверху?» признался, что как мужчина чаще всего болеет за женскую команду, но всегда старается оставаться объективным.

«Несмотря на то, что это шоу, звезды входят в раж, у них вырабатывается адреналин, появляется азарт, они по-настоящему спорят и иногда даже ссорятся! И если я буду судить нечестно, это все может закончиться скандалом или дракой».