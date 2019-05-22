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    Шоу-биз

    Юрий горбунов опубликовал трогательный снимок с сыном Ванюшей

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    Юрий Горбунов - Юрий горбунов опубликовал трогательный снимок с сыном Ванюшей
    Юрий Горбунов

    Украинский телеведущий, несмотря на плотный рабочий график, успевает уделать время малышу

    Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал, как проводит время с сыном Ваней.

    На своей странице Instagram звездный папа опубликовал трогательный снимок с сыном, которому читает книгу и рассказал, какие сказки любит малыш. 


    Юрий Горбунов с сыном Ваней

    Юрий Горбунов с сыном Ваней

    «Моему Ивану чуть больше двух, и мы с ним с детства путешествуем в сказочные миры, он любит книжки с картинками,слушать музыку в книгах, открывать окошки...Выбирайте, захватывайте своих малышей историями, и потом меньше будете отбирать из рук гаджеты!», -рассказал Юрий Горбунов на своей странице в соцсети.

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